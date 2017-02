Urrutia ni le "sorprende" ni le "afecta" lo ocurrido con el Alavés

Bilbao, 14 feb (EFE).- El presidente del Athletic Club, Josu Urrutia, aseguró este martes en Bilbao que no le "sorprende" ni le afecta" haberse visto involucrado en la polémica sobre la sede de la Copa del Rey, para la que el Deportivo Alavés, que se medirá en ella ante el FC Barcelona, solicitó San Mamés.

A Urrutia, según explicó en la rueda de prensa que ofrece regularmente en el Palacio de Ibaigane para repasar la actualidad del club, no le "inquieta" verse en una polémica en la que, a su juicio, le han metido de una "manera sesgada" y defendiendo unos "intereses determinados" ajenos a los del Athletic.

El presidente del Athletic reafirmó la versión que dio el club bilbaíno el viernes pasado de que, en contra de lo que afirmaba el Alavés en un comunicado, no tiene "ninguna llamada perdida, ningún 'wasap' ni ningún correo electrónico" que le haga pensar que el presidente del Alavés, Alfonso Fernández de Troconiz, o alguien del club albiazul quisiese ponerse en contacto con él el pasado jueves para adelantarle la intención de solicitar 'La Catedral' como sede de la final de Copa aún acogiendo tres días después un concierto multitudinario.

"No me sorprende porque llevo muchos años en el mundo del fútbol, dijo el excapitán rojiblanco, para quien sí "es normal que San Mamés se vincule al Athletic", aunque ya no sea su único propietario, sino San Mamés Barria, una sociedad de la que forma parte con la entidad financiera Kutxabank y las instituciones, Gobierno Vasco, Diputaciónn Foral de Álava y Ayuntamiento de Bilbao.

Finalmente San Mamés no se postuló como posible sede porque el 30 de mayo, tres días después de la final, acogerá un concierto de Guns N'Roses que lo imposibilita. Y ya se conoce que será el Vicente Calderón la sede definitiva.

Urrutia también se refirió a la eliminatoria europea ante el APOEL de Nicosia que encara su equipo esta semana, un enfrentamiento que ve difícil" y en el que entiende que se vea al Athletic como "favorito".

"Espero una eliminatoria difícil. Por nombre y por historia, es fácil decir que el Athletic es favorito. No digo que no lo sea pero esto se ha equilibrado mucho y para el Athletic cada vez mas difícil. Lo que sí queremos es competir de una manera digna. El equipo se ha ganado la confianza y de los que no tenemos ninguna duda de que este equipo se va a partir la cara, lo haga mejor o peor", consideró.

El presidente del Athletic repasó caso concretos de la plantilla rojiblanca y dijo que tiene "una conversación pendiente" con Ernesto Valverde para ver la intenciones del de Viandar de la Vera para la próxima temporada.

Sí desveló que aún no le ha preguntado al 'Txingurri' si tiene la intención de continuar, como "tampoco lo había hecho el año pasado ni hace dos" en situaciones similares. Lo que sí aseguró es que no tienen "mayor inquietud" que entonces.

En ese asunto tiene claro que Valverde se moverá en "los plazos" que necesita la entidad, que tampoco tiene prisa al respecto y ve que "en un mes y medio o dos meses" se pueden solucionar las cosas como se debe. "A Ernesto le gusta actuar así y a nosotros también", dijo, dando más importancia al "acompañamiento" y al "apoyo" que le dan al técnico en todo momento que a otras cosas.

También apuntó que la renovación del meta Gorka Iraizoz, que tiene 36 años, termina contrato al final de temporada y que había perdido la titularidad en Liga ante el joven Kepa Arrizabalaga, "dependerá de los técnicos".

Y también aseguró es "optimista" con la renovación de Kepa, de 22 años y el meta de futuro del Athletic. "Siempre soy optimista y por lo que el mismo dice en su cabeza y en la del Athletic está que siga".