Txikon: Estoy en el campo base, pero no he abandonado

Bilbao, 14 feb (EFE).- El montañero vizcaíno Alex Txikon ha bajado al campo base, pero persistirá en su intento de hacer cima en el Everest (8.848 metros) en invierno y sin oxígeno artificial, según ha comunicado él mismo a su equipo de apoyo.

"No he abandonado", ha subrayado Txikon, que ha desmentido así al director de Seven Summit Trek, Mingma Sherpa, quien había asegurado que el montañero abandonaba el intento tras regresar al campo base debido a los fuertes vientos.

En los últimos días, Txikon había llegado hasta el campo 4 (7.896 metros), pero fue descendiendo, primero hasta el 3 y hoy hasta el base, por los fuertes vientos y los cambios del pronóstico meteorológico. En esta incursión en la montaña ha estado acompañado de cinco sherpas.

Tras comer en el campo base, Txikon ha contactado con Bilbao para confirmar que él no ha abandonado y que enviará una crónica con el relato de las últimas horas.