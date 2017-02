Tomic: "Podemos ganar un título; no necesitamos ninguna motivación más"

Barcelona, 14 feb (EFE).- El pívot del Barcelona Lassa Ante Tomic ha asegurado hoy que la Copa del Rey es "un título muy importante que todos quieren ganar" y que ésa es motivación suficiente para que su equipo lo deje todo en el Buesa Arena este fin de semana.

Según Tomic, el Barça no debe tomarse la Copa como una buena oportunidad para reivindicarse, sino como una ocasión para seguir aumentando su palmarés.

"¿Que qué me hace ser positivo? Yo siempre soy positivo en la vida, no solo en el baloncesto. Tenemos una buena oportunidad para ganar un trofeo y no necesito ninguna motivación más", ha subrayado.

El pívot croata no esconde que levantar el trofeo "podría cambiar el rumbo de toda la temporada" y darles "un impulso para el tramo final" del curso.

El Barça, que suma ya 20 derrotas en 42 partidos esta campaña y que tiene un pie fuera de los 'play-off' de la Euroliga, acude a Vitoria lleno de dudas, y las primeras se despejarán el próximo jueves, cuando se mida al Unicaja en los cuartos de final.

"Ellos juegan muy agresivos en defensa, aunque su mejor arma son los rebotes ofensivos, donde son los mejores de Europa. Si controlamos estos rebotes y el ritmo de juego, tendremos posibilidades", ha apuntado Tomic sobre el primer cruce.

El pívot azulgrana sabe que, esta vez, el Barcelona no parte como favorito al título, pero cree que este aspecto no tiene relevancia en la competición del KO.

"Este año no somos tan favoritos por cómo han ido las cosas, pero eso no significa nada, porque en este torneo no hay favoritos, ya que se decide el título en pocos días y puede haber sorpresas. Vamos a Vitoria con la intención de ganar", ha sentenciado, ambicioso, Ante Tomic.