Puyol: "Luis Enrique lo está haciendo muy bien, una pena lo de Aleix Vidal"

Montecarlo, 14 feb (EFE).- El exfutbolista Carles Puyol, que lo ganó todo con el FC Barcelona y con la selección española, con la que se adjudicó la Eurocopa 2008 de Austria y Suiza y el Mundial de Sudáfrica 2010 comentó a Efe que "Luis Enrique lo está haciendo muy bien" al frente del equipo culé, que es una lástima la lesión de Aleix Vidal y que no sabe qué hará el club.

"Luis Enrique está haciendo un gran trabajo, continuando un proyecto y tiene mucho mérito, porque es difícil, muy complicado, ganar después de ganar. Así que le deseo lo mejor y ojalá que lo pueda ganar todo", respondió a Efe Puyol este martes en Mónaco, en una conferencia de prensa en el marco de los Premios Laureus, de cuya Academia es miembro.

"Siempre es más complicado (ganar después de ganar), porque allí aparecen los 'egos', la gente se puede relajar, has trabajado mucho para ganar y puedes bajar algo los brazos o pensar que, como ya has ganado, no necesitas trabajar tanto. Y es al revés, tienes que trabajar como mínimo igual", opinó el excentral catalán, que opinó que el mejor defensor del mundo ahora mismo es su excompañero Gerard Piqué.

"Lo de Aleix Vidal es una pena, porque le ha pasado lo peor, que es sufrir una lesión grave y, además, en el minuto 86", manifestó Puyol, que cuestionado por Efe acerca de si cree que es mejor que el Barcelona fiche o dé la oportunidad a un jugador joven para ocupar el puesto de lateral derecho, contestó que "eso es cosa del club".

"Si compran o no a otro jugador es cosa del club, aunque la plantilla es amplia y creo que hay muchos jugadores que se pueden adaptar", contestó Puyol este martes en Mónaco.