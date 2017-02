Miles de personas celebran funeral de los fallecidos en protestas en Bagdad

Bagdad, 14 feb (EFE).- Miles de personas han salido hoy a las calles del centro de Bagdad para participar en el funeral de las personas que fallecieron el pasado sábado en choques entre manifestantes y las fuerzas de seguridad iraquíes.

La procesión estuvo encabezada por el portavoz del comité central de las manifestaciones y director de la oficina del influyente clérigo chií Muqtada al Sadr, el jeque Ibrahim al Yabry, además de los seguidores de la corriente de Al Sadr y de una alianza que reúne a un total de 45 ONG.

Al Yabry declamó ante los asistentes los objetivos por los que fueron convocadas las protestas: pedir la disolución de la Comisión Electoral, a la que los seguidores de Al Sadr consideran politizada, así como una reforma del sistema electoral.

Los lemas que cantaron durante el funeral, en el que un grupo de personas llevó nueve ataúdes simbólicos, fueron: "Defendemos Irak con nuestra sangre y con nuestra vida", así como "No a los opresores y sí a las reformas", y "No nos vamos a poner de rodillas si no es ante Dios".

Según el recuento de la Comandancia de Operaciones divulgado la noche del sábado, al menos cuatro manifestantes y un policía murieron, mientras que 320 civiles y siete miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos.

La convocatoria tuvo lugar entre fuertes medidas de seguridad de las fuerzas iraquíes, que cerraron los diferentes caminos que llevan a la plaza Tahrir ("Liberación"), donde tuvieron lugar los incidentes, así como los dos puentes que conducen a la fortificada Zona Verde, en la que se encuentran las sedes del Parlamento, el Gobierno y numerosas embajadas y en la que cayeron tres misiles del tipo "katiusha", aunque no hubo ninguna víctima.

Las fuerzas políticas opositoras, sobre todo la corriente liderada por Muqtada al Sadr, han presionado desde hace meses al primer ministro, Haidar al Abadi, para que lleve a cabo amplias reformas políticas para acabar con la corrupción y el sectarismo en el seno de las instituciones y mejorar la eficiencia del Gobierno.