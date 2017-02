Lucas Moura: Emery me ayudó a mejorar mi intensidad de juego

París, 14 feb (EFE).- El brasileño Lucas Moura, extremo del París Saint Germain (PSG), dijo que su actual entrenador, el español Unai Emery, le ha ayudado a mejorar en su intensidad de juego y restó importancia a su ausencia en la selección de Brasil.

"Con Emery, he progresado en mi posición en el terreno de juego, sobre todo en la intensidad. Me pide apretar todo el tiempo. Le encanta que lo demos todo", dijo en una entrevista publicada hoy en la revista francesa "So Foot".

Titular habitual con el entrenador vasco, a pesar de la fuerte competencia en la plantilla (Ángel di María, Julian Draxler, Javier Pastore), el exjugador del Sao Paulo también destacó su mejora a las órdenes del francés Laurent Blanc (2013-2016).

"Trabajé mucho el juego sin balón. Durante tres años, me hizo trabajar en los desmarques y en mis movimientos defensivos", añadió.

Contratado por el PSG en 2012 procedente del Sao Paulo a cambio de unos 40 millones de euros, Moura, de 24 años, señaló que desde su llegada a Europa ha progresado en la eficacia.

"Cuando vine aquí hace cuatro años me criticaron mucho sobre ese aspecto. Me decían: 'Juega bien, pero no marca'", recordó.

Esta temporada, el extremo brasileño suma hasta el momento 14 tantos en 34 partidos, ocho de ellos en el campeonato francés y uno en la Liga de Campeones.

Entre los grandes campeonatos europeos, Moura es el brasileño con más goles, superando a Neymar, que cuenta con diez.

A pesar de su buen momento, Tite, el nuevo seleccionador brasileño, no le ha llamado, pues ha preferido convocar a Willian, Coutinho, Neymar y Douglas Costa.

"En Brasil, hay grandes jugadores, sobre todo en mi posición. No se le puede reprobar nada (a Tite), hay que respetar sus decisiones. La selección pasa además por una buena fase. Tiene siete victorias en siete encuentros (...) Espero mi turno y doy lo máximo para merecer un regreso", comentó Moura, que ha jugado 34 veces con la zamarra "Canarinha".

El extremo contó además que vive un momento personal especial, pues se casó el pasado diciembre con la brasileña Larissa Saad.