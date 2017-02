Faverani: "Llevarnos el título nos daría un plus de confianza"

Barcelona, 14 feb (EFE).- El pívot del Barcelona Lassa Vítor Faverani se ha mostrado este martes convencido de que proclamarse campeón de la Copa del Rey, este fin de semana, en Vitoria, le daría al equipo "un plus de confianza".

Faverani no ha escondido que, tal como está el Barça -cuarto en la Liga Endesa con cinco derrotas y prácticamente descartado para disputar los 'play-off' de la Euroliga, donde ya ha perdido catorce partidos-, la Copa ha pasado a ser el título más asequible.

"La Liga y la Euroliga son competiciones bastante largas, pero la Copa son tres partidos. Llevarnos el título, con la ilusión que tenemos, sería muy bonito y nos haría salir reforzados", ha subrayado.

El internacional brasileño llegó hace pocas semanas para reforzar el juego interior de un equipo que atraviesa por una importante depresión de juego y resultados.

Preguntado por qué es lo que cree que el Barça tiene que mejorar, Faverani se ha mostrado franco: "Hay dos puntos que nos hacen bastante daño: el rebote y el juego corriendo. Llevamos tiempo trabajando en eso y supongo que en alguno momento nos favorecerá", ha explicado.

En la Copa, el primer rival de los azulgranas será el Unicaja, donde Faverani jugó hace nueve años. Sin embargo, para él ya ha pasado demasiado tiempo para seguir considerándolo un partido distinto.

"No es la primera vez que me enfrento al Unicaja. Ya llevo un montón de años jugando contra ellos y no es un partido especial para mí", ha indicado el pívot del Barcelona Lassa, totalmente recuperado del pequeño esguince de tobillo que sufrió en el último duelo de la Liga Endesa. "Fue algo insignificante y ya estoy perfectamente", ha finalizado.