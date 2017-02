Capello: Madrid tiene ganada la Liga, pero el partido de Champions es difícil

Montecarlo 14 feb (EFE).- El italiano Fabio Capello, extécnico, entre otros, de la Roma, del Milán, del Juventus y del Real Madrid, manifestó a EFE este martes en Mónaco que cree que el equipo merengue "tiene ganada la Liga", pero que "el partido" de Champions de este miércoles contra el Nápoles "será difícil".

"He visto el penúltimo partido del Barsa y por la alineación creo que su principal objetivo no es la Liga. Había cuatro titulares en el banquillo. Por eso, creo que el Madrid no tendrá problemas para ganar la Liga, porque tiene muchos puntos de ventaja, suponiendo que gane los dos partidos pendientes de recuperar", opinó Capello, que también fue seleccionador de Inglaterra y de Rusia.

"Parece que, en ese sentido, esto está acabado" contestó a Efe Capello este martes en Mónaco en referencia a la Liga española y en el marco de los Premios Laureus, que se entregan esta tarde en el Principado de la Costa Azul y de cuya Academia el prestigioso técnico italiano -que ganó una Champions con el Milan- es miembro.

Capello, que también logró títulos como futbolista con el Milan, con la 'Juve' y con el Roma, advirtió al mismo tiempo que "ahora la Champions será otra cosa".

"Creo que el partido de mañana será difícil, para mí, porque si el Nápoles juega con las mismas ganas y con la misma velocidad que juegan en Italia, puede causarle problemas en defensa al Madrid", indicó a Efe Capello este martes en Mónaco.

"Vamos a ver qué pasa. Porque, por otra parte, el Madrid tiene delanteros que pueden resolver el partido en cualquier momento", afirmó Capello.