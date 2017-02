Antón y Fiz discrepan sobre la posibilidad de bajar de 2 horas en maratón

Valencia, 14 feb (EFE).- El ex atleta español Abel Antón aseguró hoy que es "totalmente posible" bajar de dos horas en un maratón y que no "tardaremos mucho en verlo", mientras que su compañero Martín Fiz cree que será "difícil" que en los próximos años algún corredor sea capaz de superar ese reto.

Los dos ex corredores participaron hoy junto al ex ciclista Miguel Indurain como embajadores del Banco Santander en la presentación del proyecto 'Millones de Estrellas', un disco solidario cuya recaudación será destinada íntegramente a la lucha contra el cáncer infantil.

"Creo que es posible. Unos dicen que sí y otros que no, pero yo creo que es totalmente posible porque si corren en 58 minutos el medio maratón, ¿por qué no un atleta que tenga el día ideal y perfecto puede bajar de dos horas? Creo que es posible, que lo veremos y que no tardaremos mucho en verlo", explicó Antón.

El ex corredor soriano, que fue doble campeón del Mundo en maratón, explicó que en los últimos años se ha rebajado poco a poco el récord del mundo y él cree que se podrá bajar de las dos horas. "No hace mucho estábamos en 2 horas y 6 minutos y ahora estamos en 2 horas y 2 minutos, creo que se puede hacer", insistió.

Sin embargo, Martín Fiz aseguró que el reto de correr en menos de dos horas los 42 kilómetros de la prueba es "difícil" y bromeó al confesar que quizás los más jóvenes puedan verlo pero que él no.

"Yo lo veo bastante difícil, a pesar de los estudios que se están realizando y que las empresas deportivas quieren bajar de dos horas. De hecho, primero tendrán que bajar de 2h y 2', luego de 2h y 1' y luego de 2 horas", dijo Fiz.

"Lo veo ahora mismo bastante difícil, ojalá lo veáis vosotros que sois más jóvenes pero yo creo que a mí me va a costar verlo", bromeó.