Albiol: "Cristiano siempre es peligroso"

Madrid, 14 feb (EFE).- Raúl Albiol, central español del Nápoles, no piensa que haber sido compañero de Cristiano Ronaldo y conocer a la perfección al portugués le vaya a ayudar en el marcaje que le realizará en octavos de final de Liga de Campeones, y aseguró que "siempre es peligroso".

Albiol espera un partido duro ante un Real Madrid que conoce a la perfección y un reencuentro especial con Cristiano Ronaldo, consciente de la dificultad de frenar al portugués. "Cristiano siempre es peligroso, solo hay que ver sus números", advirtió.

"Sabemos las características del Real Madrid, es un partido muy duro ante el actual campeón de Europa y del mundo. Sabemos que tenemos que dar el máximo para que la eliminatoria esté abierta para el partido en nuestra casa. Usaremos nuestras armas, haremos nuestros juego, concentrados, sabiendo que aquí 90 minutos son muy duros", aseguró en rueda de prensa.

Para Albiol el Nápoles está en pleno proceso de crecimiento y esta temporada esta encontrando un gran nivel dirigido por Maurizio Sarri.

"Somos un equipo que estamos creciendo cada temporada. El año pasado estuvimos en Europa League y ahora en Champions ante el actual campeón. Es una oportunidad de hacer una buena eliminatoria, demostrar nuestro juego. No tenemos miedo de salir a jugar. Sabemos que en el Bernabéu no te puedes relajar ni un segundo porque el Real Madrid es capaz de todo, hemos visto mil remontadas", dijo.

"Saldremos con buena mentalidad a un partido muy complicado. Tenemos ganas y daremos lo máximo para llevar un buen resultado a Nápoles. La eliminatoria es un paso para crecer como equipo y como club. Esperamos que mañana podamos demostrarlo", agregó.

Además fue tajante con el estilo que tiene mantener el Nápoles y no modificar nada por el nivel de su rival. En el caso de no hacerlo, Albiol piensa que no tendrían nada que hacer ante el Real Madrid.

"Nosotros no podemos cambiar nuestra forma de jugar, llevamos año y medio con el mister y nos encontramos cómodos como jugamos. Nos da buenos resultados, estamos en buena línea y hemos crecido muchísimo. Saldremos al campo a hacer nuestro juego, pensando en lograr un buen resultado. Un empate es bueno pero la mentalidad es salir a ganar al Real Madrid. Es fundamental hacer nuestro juego, no podemos cambiar o nos encontraremos un partido que no estamos acostumbrados y nos iría mal", opinó.

La falta de experiencia del Nápoles en eliminatorias de Liga de Campeones no debe pasar factura a su equipo, que según Albiol es una buena mezcla entre jóvenes y jugadores con mayor experiencia internacional.

"Hemos demostrado durante esta temporada que somos una escuadra joven pero con carácter. El Bernabéu es un estadio similar al de la Juventus, un partido que a todos nos gusta jugar seas joven o veterano. Es un partido importantísimo de Champions ante el Real Madrid, sabemos de la importancia y daremos el máximo todos. Somos un equipo y los jugadores sabemos de la importancia del partido".