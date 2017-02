Túñez: "No hay nada perdido, no podemos bajar los brazos"

Elche , 13 feb .- Andrés Túñez, defensa venezolano del Elche, aseguró que pese al nuevo tropiezo de su equipo y a los siete puntos de distancia con la promoción de ascenso no hay nada perdido, por lo que la plantilla no tiene intención de bajar los brazos.

"No hay nada imposible. Estamos trabajando fuerte y entrenando muy duro y hemos dado un pasito atrás, pero no hay nada perdido y no podemos bajar los brazos", comentó el central venezolano, quien debutó con el Elche el pasado domingo tras haber llegado al club en el mercado de invierno.

Andrés Túñez abogó por "seguir luchando" cada día para levantarse del golpe moral que supuso el empate ante el UCAM Murcia, con un gol en el tiempo de prolongación, para "ir a ganar la próxima jornada al campo del Lugo".

"Ahora hay que estar más fuertes que nunca e ir a por los tres puntos a un campo muy difícil", insistió el defensor, que se había mostrado muy ilusionado tras su llegada hace apenas dos semanas con la posibilidad de pelear por el ascenso a Primera División.

"Sabemos que quedan muchos partidos, mucha Liga y que el equipo tiene que ir para adelante", explicó el venezolano y reconoció que el vestuario ilicitano quedó afectado tras el empate.

El defensor señaló que se encontró "bien" en su regreso a la competición española tras varias temporadas en la liga de Tailandia, si bien admitió que le hubiera gustado que su debut en el Elche se hubiera visto acompañado de un triunfo.

"Hay que levantarse ya e ir a Lugo a por los tres puntos", concluyó Túñez que se formó en las categorías inferiores del Celta de Vigo.