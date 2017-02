Triángulo de Amor Bizarro llega al festival estadounidense SXSW en la cumbre

Austin , 13 feb .- La banda española de rock Triángulo de Amor Bizarro llega al festival estadounidense South by Southwest (SXSW), que se celebrará del 10 al 19 de marzo en Austin (Texas), en la cumbre de su trayectoria musical, después de recibir numerosos galardones por su último disco "Salve discordia".

"El festival SXSW es un lugar en el que hay que estar" comentó en una entrevista telefónica el batería del grupo, el gallego Rafael Mallo, que aseguró que participar en este evento es una oportunidad "única" para llegar al público hispano de Estados Unidos.

La banda coruñesa, que ha editado varios de sus trabajos en México, país al que acude regularmente, es conocedora del interés que suscita el panorama musical español entre la comunidad hispana y latina del continente americano.

Así, Mallo, que reconoció que en Europa es complicado entrar en otros países por la barrera idiomática, señaló que los países de habla castellana en América son "muy interesantes" para dar a conocer sus composiciones.

De este modo, no descarta tocar en países de Latinoamérica en el futuro, como Argentina o Colombia, dónde tienen seguidores, una opción que "atrae al grupo", pero que logísticamente es complicada de organizar.

Triángulo de Amor Bizarro, junto con otras cinco bandas, formará parte de la representación de la música española que la plataforma Sounds From Spain llevará a uno de los festivales más conocidos del mundo.

A pesar de que las influencias básicas del grupo se encuentran en el rock de finales de los ochenta, en formaciones como la mítica banda americana The Pixies o los escoceses The Jesus and Mary Chain, la progresión de su música recibe inspiraciones de otros géneros, como la música africana, el dub psicodélico o el hard rock de los sesenta.

Su último trabajo "Salve discordia", que recibió excelentes críticas de la prensa, fue reconocido como el mejor disco de 2016 por la Asociación de Críticos Musicales de España.

"Siempre creo que lo mejor está por llegar", dijo convencido Mallo, que explicó que la formación musical, creada en 2004, está "muy cohesionada y cómoda", una estabilidad que da al grupo más tranquilidad a la hora de componer y de tocar en directo.

Por otro lado, el artista apuntó que es "muy curioso" ver que sin haber cambiado su propuesta en este último trabajo, la franja de edad de su público se ha ampliado mucho respecto al anterior disco y ahora es habitual que asistan a los conciertos "desde gente muy joven hasta personas mayores".

Después de la gira en Estados Unidos el año pasado, que les llevó a tocar en Chicago (Illinois), Los Ángeles (California) y Nueva York, el objetivo de Triángulo de Amor Bizarro en el festival de Austin es ganarse al público para lograr regresar próximamente al país.

El festival de cine, música y tecnología SXSW reunirá este año en Texas durante diez días a unos 300.000 participantes, más de 2.200 artistas de todo el mundo y también gestores, cazatalentos y representantes.