May Peus: "Soñamos con medalla en los Mundiales de Sierra Nevada"

Madrid, 13 feb (EFE).- El segundo puesto de Lucas Eguibar en la última prueba de la Copa del Mundo de boardercross de snowboard y el brillante palmarés de Queralt Castellet relanzan el optimismo del presidente de la Real Federación Española de Deportes de Invierno, May Peus, antes de los Campeonatos del Mundo de Sierra Nevada.

La elite del snowboard (tabla de nieve) y del freestyle (esquí libre) se dará cita en la estación granadina entre el 7 y el 19 de marzo y el conjunto español confía en hacer reales las expectativas de podio. "Yo no entiendo la celebración de un evento de esta magnitud sin un equipo potente y con opciones a medalla", explicó May Peus este lunes durante su visita a la sede central de EFE.

"A los Mundiales de Sierra Nevada llegaremos con héroes locales. Hemos trabajado para aspirar a las medallas", remarcó.

- Pregunta (P): Lucas Eguibar y Regino Hernández firmaron un segundo y un cuarto puesto, respectivamente, en Feldberg (Alemania). ¿Esos resultados multiplican el optimismo a un mes de los Mundiales de Sierra Nevada?

- Respuesta (R): Su actuación refuerza las expectativas y reafirma el trabajo hecho durante estos dos últimos años. El objetivo era presentar un buen equipo, potente, en los Mundiales de Sierra Nevada, y el segundo puesto de Lucas Eguibar y el cuarto de Regino Hernández nos anima a todos para seguir trabajando.

- P: ¿El equipo español tendrá opciones de medalla?

- R: ¡Siempre hay que soñar con medalla! Si no, no estaríamos aquí. Todos soñamos y estamos convencidos de que hemos trabajado para aspirar a medallas. De hecho, yo no estaría hoy presentando unos Campeonatos del Mundo si no hubiésemos llegado con 'riders' preparados para optar a medalla. Vamos a llegar a un Mundial con héroes locales y eso es básico.

- P: ¿Qué legado deportivo dejarán los Mundiales?

- R: Dejarán un legado de continuidad, esta apuesta que se ha hecho debe seguir. El compromiso de la Real Federación Española de Deportes de Invierno es seguir potenciando el snowboard y el freeski en todas sus modalidades. Esperamos que esto anime a otras estaciones a tener unos 'snowparks' tan bien preparados como los que Sierra Nevada ha construido con la excusa del Mundial.

Queremos que los clubes y las federaciones territoriales crezcan para tener en el futuro más deportistas como los que tenemos ahora mismo en el equipo español.

- P: ¿Por qué era importante para un país como España albergar unos Campeonatos del Mundo o algunas pruebas de la Copa del Mundo?

- R: Porque son el gancho para que se acerque el público. Por eso tenemos que aprovechar los grandes acontecimientos que se celebran en España. Además de los Mundiales de snowboard y freeski de Sierra Nevada, el 5 de marzo hay una prueba de la Copa del Mundo en La Molina, que ya es un clásico dentro de la estación gerundense, como fue el año pasado en Baqueira Beret.