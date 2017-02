Odón Elorza exige neutralidad a la Gestora y que no excluya a los sanchistas

Alcorcón , 13 feb .- El exalcalde de San Sebastián Odón Elorza, uno de los llamados 'diputados del no' que apoya la candidatura de Pedro Sánchez a las primarias, ha exigido hoy a la Comisión Gestora del PSOE que "guarden la neutralidad" y que "no excluyan" a las personas "cercanas a Sánchez" en las ponencias.

Así lo ha indicado el diputado socialista en un acto de apoyo a Pedro Sánchez que ha congregado esta tarde a varios centenares de militantes socialistas en el municipio madrileño de Alcorcón, donde ha estado acompañado por la también diputada Adriana Lastra y por la secretaria general del PSOE de Alcorcón, Natalia de Andrés.

"Es importante que la gestora sepa que su papel es organizar el congreso y las primarias en igualdad de condiciones entre todos los candidatos, actuando adecuadamente con los recursos, con los medios, con las instalaciones y con los censos", ha reclamado Elorza, que ha acusado a la Gestora del PSOE de "tomar partido".

El diputado vasco ha denunciado que de las 226 personas que han sido invitadas a participar en las ponencias que el diputado Eduardo Madina y el economista Jose Carlos Díaz están elaborando de cara al Congreso del PSOE, "no hay ninguna que sea cercana o que se haya identificado con las posiciones de Sánchez".

"Hay una verdad evidente y es que están siendo sectarios, por lo que solo pido que no haya exclusión", ha insistido Elorza, quien ha explicado que las primarias tienen que ser "una batalla de ideas democrática, sin ventajismos y sin trampas", ya que ésta "será la mejor manera de luego favorecer la reconstrucción del partido".

La diputada asturiana Adriana Lastra, que ha pedido también neutralidad a la secretaria general del PSOE-M, Sara Hernández, ha recalcado que esperan que el proceso de primarias sea "limpio, transparente y en igualdad" y ha pronosticado que van a conseguir "restituir a Pedro Sánchez como secretario general".

"Tenemos un proyecto ganador y coherente para recuperar nuestro partido, para que vuelva a ser el gran partido de la izquierda, autónomo, con discurso propio y alejado de las injerencias de otros partidos y de otros poderes", ha destacado Lastra, quien no ha querido valorar la victoria de Pablo Iglesias al frente de Podemos.

"No me gusta meterme en casa de nadie porque no me gusta que se metan en la mía y se han metido mucho desde otros partidos", ha reiterado la diputada asturiana, aunque ha afirmado que quien hoy está "muy contento" por esa victoria es Mariano Rajoy y que "el único que puede evitar que se siga riendo es Pedro Sánchez".

Respecto a la posible candidatura de Susana Díaz a las primarias del PSOE, tras el acto del pasado sábado en Madrid, tanto Elorza como Lastra están convencidos de que "al final va a ser candidata y dará el paso" y que "todo apunta a que se va a presentar", ya que no creen "que haya llegado hasta aquí para al final no darlo".

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Alcorcón, Natalia de Andrés, ha recordado que "Alcorcón es una agrupación emblemática" para Sánchez, ya que en este municipio madrileño fue donde el exsecretario general del PSOE lanzó su candidatura para las primarias que acabó ganando en el año 2014.

"Estoy muy satisfecha por que el primer acto de la campaña de primarias de Pedro Sánchez en Madrid vuelva a ser en Alcorcón", ha señalado De Andrés, quien se ha mostrado convencida de que "la voz de la militancia va a ser oída" y que la candidatura de Sánchez "va a tener mucha gente detrás".