LaLiga niega haber sido requerida por la RFEF sobre derechos audiovisuales

Madrid, 13 feb (EFE).- LaLiga ha negado este lunes haber recibido requerimiento alguno de la Federación Española de Fútbol (RFEF) para que le comunique la cantidad por la que se han comercializado los derechos audiovisuales de la Copa entre los clubes de Segunda B y Tercera, lo que alegaba para no convocar una asamblea sobre este asunto.

En un comunicado de prensa, LaLiga niega la existencia de dicho requerimiento "por lo que desea manifestar que es totalmente falso".

Además, recuerda que un representante de la Federación que preside Ángel Villar ha asistido durante el último trimestre de 2016 a las reuniones del Órgano de Gestión de los Derechos Audiovisuales, "y nunca ha procedido a hacer requerimiento alguno sobre los términos referidos en el citado comunicado, como consta en el acta de las mencionadas reuniones".

"El comunicado de la RFEF -añade la nota de LaLiga- demuestra un claro desconocimiento del funcionamiento del reparto de los derechos audiovisuales (...) y su total y absoluta dejadez, ante las obligaciones que refleja el mismo".

Por último, afirma que "nada" tiene que entregar a la RFEF, "hasta que no se proceda a la liquidación de los resultados económicos derivados de la explotación de los derechos audiovisuales", que se conocerá el 30 de junio de 2017.

"Sin perjuicio de lo anterior, si ambas instituciones llegasen a un acuerdo, se procedería al adelanto a cuenta de parte de las cantidades que pudiesen corresponder, por la venta de los derechos audiovisuales de la Copa del Rey", añade LaLiga.

La Federación Española de Fútbol defendió hoy que no puede convocar una asamblea para abordar el reparto de los ingresos de los derechos audiovisuales de la Copa entre los clubes de Segunda B y Tercera porque LaLiga ha incumplido la Ley y no ha comunicado la cantidad por la que se han comercializado.

Su junta directiva ratificó este lunes la decisión de no convocar la citada asamblea general extraordinaria, solicitada por la candidatura de Jorge Pérez a las elecciones presidenciales, con la firma de un 20% de los asambleístas.

La RFEF insistió en que LaLiga, al no facilitar este dato, pese a habérselo solicitado, ha incumplido el Real Decreto Ley 5/2015 de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones del fútbol profesional.

Según la Federación, la actitud de LaLiga, "además de conculcar la normativa vigente, ataca frontalmente la transparencia debida en la gestión de los derechos audiovisuales del fútbol español por parte de la LFP". EFE

