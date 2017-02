Iglesia Santa Anna Barcelona abrirá las 24 horas para dar cobijo a sintecho

Barcelona, 13 feb (EFE).- La parroquia barcelonesa de Santa Anna, situada en el centro de la ciudad, será la primera de Cataluña que abrirá las 24 horas del día, todos los días del año, con el objetivo principal de ofrecer a las personas que no tienen hogar un lugar donde cobijarse en cualquier momento del día o de la noche.

La iniciativa, bautizada como "Hospital de Campaña", quiere hacer de la iglesia "un lugar donde todos puedan ser y sentirse acogidos, escuchados, confortados y acompañados", aunque la falta de condiciones higiénicas imposibilita convertir el espacio en un albergue, como había sido provisionalmente durante parte de enero.

De esta manera, la iglesia permanecerá abierta las 24 horas del día y ofrecerá café y descanso a las personas sintecho, pero no mantendrá las camas que habilitó durante el pasado mes.

La religiosa teresiana catalana Viqui Molins ha explicado que el "Hospital de Campaña" se inspira en la iniciativa llevada a cabo por el fundador de Mensajeros por la Paz, el padre Ángel, que abre su parroquia de San Antón de Madrid las 24 horas del día desde hace aproximadamente un año y medio y por la cual, según sus palabras, "han pasado ya más de 300.000 personas".

El padre Ángel, que ha visitado hoy la parroquia de Santa Anna, ha afirmado en declaraciones a la prensa que "esta Iglesia es la que a mí me encanta" y ha asegurado que él sencillamente está "siguiendo los pasos" del papa Francisco, quien hace poco manifestó que no le gusta ver los horarios en las puertas de las iglesias como si éstas fueran museos.

"Uno se siente emocionado -ha dicho el padre Ángel- al ver que la Iglesia es un lugar sagrado y santo, pero también humano", y ha manifestado que aunque "la Iglesia es para todo el mundo, lo es especialmente para los pobres", que sufren más que el resto en "una sociedad falta de gente que quiera, que acaricie, que bese".

La iniciativa nace tras "la experiencia maravillosa durante la ola de frío de enero, cuando la iglesia de Santa Anna abrió sus puertas a aquellos a quienes la vida les habían llevado a vivir en la calle", días de frío en que la popular iglesia barcelonesa acogió hasta 80 personas sin hogar que durmieron allí, hasta que los servicios sociales y Cáritas les encontraron una solución.

La iniciativa presentada hoy se financiará a través de donaciones, pues, según Viqui Molins, la solidaridad entre la sociedad catalana es muy grande, "es mucho mejor que cualquier subvención".

La religiosa teresiana ha destacado que durante la ola de frío de enero, cuando hizo un llamamiento para que la ciudadanía llevara ropa a la parroquia, "tuvimos que decir que no nos llevaran más, porque teníamos tanta ropa que esto parecía El Corte Inglés".

El padre Ángel ha apostillado que "el problema de estos proyectos no es nunca económico", sino que la dificultad es "encontrar personas que dediquen su tiempo y su ayuda a la iniciativa".

El fundador de Mensajeros por la Paz ha revelado diversos episodios con personas sin hogar que han entrado a la iglesia para tener cobijo, como el de un hombre que, agradecido, le confesó que "me he enamorado de muchas mujeres, pero nunca me había enamorado de una iglesia".

Molins ha comentado que las personas sin hogar que se refugian en Santa Anna agradecen poder llevar consigo a sus mascotas, por las que profesan "un gran amor y tratan mejor que a sí mismos", ha agradecido el trabajo de Cáritas y no ha descartado que en un momento de emergencia en la iglesia se vuelvan a poner camas para que las personas sintecho puedan dormir, aunque no entra en sus planes.

La monja ha informado de que la iglesia estará abierta durante todo el día y para todo el mundo, pues sería una gran satisfacción que por ella pasaran incluso "los jóvenes cuando vuelven de sus fiestas".

La parroquia se dividirá en cuatro espacios: un espacio de culto, otro de oración y silencio, un tercero de acogida y un último lugar de escucha, "tanto ministerial, con sacerdotes, como humana".

El párroco de la iglesia de Santa Anna, Peio Sánchez, ha manifestado que el proyecto puede ser un buen comienzo para que se establezca una red mucho más amplia de parroquias de distintas ciudades que opten por la misma iniciativa.

El proyecto "Hospital de Campaña" de la parroquia de Santa Anna cuenta por ahora con un equipo de 250 voluntarios que han de garantizar 24 horas de atención.

Como los turnos más difíciles de cubrir son los de la una a las cuatro de la madrugada, y el de las cuatro a las siete, la parroquia ha hecho un llamamiento para captar voluntarios, que pueden escribir un correo electrónico a hospitaldecampanya@gmail.com disponibilidad horaria y teléfono de contacto.

Para ayudar económicamente al proyecto se puede hacer un donativo a la cuenta corriente: ES28 2100 3200 9522 0141 1632.