El exazulgrana Gianluca Basile confirma que no volverá a vestirse de corto

Barcelona, 13 feb (EFE).- El escolta italiano Gianluca Basile, que fue jugador del Barcelona durante seis temporadas, ha confirmado hoy, a sus 42 años, que no volverá a vestirse de corto para disputar un partido profesional.

Al final de la pasada temporada, Basile decidió tomarse unos meses para reflexionar sobre si continuaría jugando a baloncesto. Después de más de siete meses sin entrenar, ha confirmado este lunes, a los medios del club catalán, que su retirada ya es oficial.

Su último equipo, el Capo de Orlando, clasificado para la Coppa italiana, le ofreció la posibilidad de volver a las pistas y jugar esta competición del KO, pero Basile ha decidido no hacerlo.

"No había dicho nada a nadie porque ya sabéis como soy, no me gusta hacer ruido, pero hace poco me propusieron jugar la Coppa de Italia y mi respuesta fue que ya no estaba para eso", reconoce Basile con una sonrisa.

El internacional italiano jugó en el Palau entre 2005 y 2011, una etapa que no puede olvidar y que, sin duda, fue mucho mejor que la actual.

"El Barça es un club que me ha marcado muchísimo. No pasan por un buen momento, pero tienen mucha calidad. En cualquier momento pueden despertar y dar una alegría. Y, quién sabe, la Copa quizás es una buena oportunidad", apunta optimista.

De su etapa como azulgrana tan solo Juan Carlos Navarro sigue en activo: "Del equipo actual solo he jugado con Juan Carlos y, evidentemente, tengo contacto con gente del club. Tengo muy buenos recuerdos de mi etapa en Barcelona. A ver si algún día puedo volver a la ciudad y hacerles una visita. Me encantará volver a pisar el Palau. Ahora ya hace varios años que no estoy por allí".

El escolta de Ruvo di Puglia disputó un total de 329 partidos oficiales con el Barcelona, que pudieron ser muchos más, ya que en la última temporada estuvo prácticamente todo el año lesionado.

Es el tercer jugador extranjero con más partidos en la historia del club, solo superado por Erazem Lorbek (341) y por Ante Tomic, actual jugador del primer equipo y que ya ha disputado un total de 351.

Con el Barça ganó un total de 8 títulos, entre los que destacan 2 Ligas ACB, 3 Copas del Rey y, por encima de todo, la Euroliga de 2010 en París.