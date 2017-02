España alaba la relación "ejemplar, multiforme e importante" con Marruecos

Rabat, 13 feb (EFE).- El ministro español de Exteriores, Alfonso Dastis, efectuó hoy su primera visita a Marruecos, un país con el que España "tiene el máximo interés en reforzar una relación importante para ambas partes", calificada de "ejemplar" por él mismo y por su colega, Salahedín Mezuar.

Dastis y su equipo llegaron al filo del mediodía a Rabat y mantuvieron una reunión en el ministerio de Exteriores, donde a continuación almorzaron junto a sus anfitriones marroquíes, en un ambiente distendido y cordial, según los asistentes.

La visita del ministro tiene como fin preparar un viaje de los Reyes de España a Marruecos, "probablemente en el segundo semestre del año" -dijo Dastis- así como una Reunión de Alto Nivel (RAN) que no se celebra desde hace dos años.

El pasado lunes, el ministro de Agricultura marroquí, Aziz Ajanuch, hombre próximo al rey Mohamed VI, amenazó a la UE con "consecuencias" comerciales y en la gestión de la emigración si la Unión no adoptaba una única voz en cuanto al estatus del Sáhara Occidental, que para Marruecos es simplemente "Sáhara marroquí".

Hoy, ese tono amenazante estuvo totalmente ausente, y Dastis entendió que no hay ningún riesgo de que se materialice una supuesta relajación del control migratorio de Marruecos.

"Somos conscientes de que la relación con Marruecos es multiforme, y estamos muy satisfechos de la colaboración con ellos en el tema migratorio, de seguridad y en las relaciones económicas. No creo que vayan a verse afectados", dijo Dastis a los periodistas españoles.

Pocas horas antes, Mezuar, en su comparecencia conjunta con Dastis, sí tuvo palabras más duras, ya no con España, sino con la UE: "Marruecos no es cualquier socio (europeo), es un socio activo y serio (que) rechazará toda digresión con respecto a la confianza construida durante muchos años, y no aceptará que se ponga en duda de una u otra forma los acuerdos firmados".

Mezuar aludía, sin citarlo, al fallo de un tribunal europeo a fines de 2015 que anulaba un acuerdo agrícola entre la UE y Marruecos por incluir al Sáhara; en diciembre pasado, el Tribunal de Justicia Europeo invalidó el fallo pero reconoció al mismo tiempo "el estatus separado y distinto" del Sáhara y Marruecos.

Sobre la posibilidad de que ese fallo dé pie a una campaña de boicot a los productos procedentes del Sáhara, Dastis dijo que España "la está examinando con los socios europeos y con Marruecos, pero estoy seguro de que puede hallarse una solución. España tiene el máximo interés en fortalecer una relación importante para los dos países".

Sin embargo, el conflicto del Sáhara en sí mismo -totalmente bloqueado a nivel jurídico y diplomático desde hace años- estuvo hoy ausente de la reunión entre Dastis y Mezuar, toda una novedad tratándose de una visita del cabeza de la diplomacia española.

Un tema que Marruecos hoy evocó ante Dastis es la posibilidad de que Rabat ayude a España en tareas de orientación y "desradicalización" de aquellos marroquíes (de la gran comunidad de 800.000 personas radicadas en España) que puedan sentirse atraídos por el discurso yihadista.

Dastis señaló que la propuesta le pareció interesante, aunque añadió que los ministerios del Interior y de Justicia, en lo referente a los ámbitos de las mezquitas o de las cárceles, respectivamente, tendrán probablemente que pronunciarse al respecto.

La cuestión no es baladí, porque Marruecos ha sido acusado con frecuencia de querer ejercer el control sobre el llamado "islam español" mediante una red de imanes afectos y otros tipos de vigilancia de los templos.

Los ministros Dastis y Mezuar también hablaron de la reciente entrada de Marruecos en la Unión Africana y la posibilidad que esto abre para una penetración continental en la que también España está interesada.

"Queremos trabajar con Marruecos en el desarrollo de las potencialidades del continente africano -dijo Dastis-; África es el continente del futuro, queremos fortalecer nuestra presencia allí, por interés de España y por el de África, y estamos convencidos de que Marruecos nos puede ayudar en este objetivo".

Marruecos es actualmente el segundo país africano que más invierte en el continente (tras Sudáfrica), y su reciente regreso a la Unión Africana auguran también un mayor papel político en las cuestiones continentales.