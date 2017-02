Costas: "Dejar la portería a cero es una dosis de moral para la defensa"

Oviedo, 13 feb (EFE).- El central del Real Oviedo David Costas no sólo se ha hecho con un hueco en la defensa azul sino que ha marcado los dos primeros goles de su carrera en los dos primeros partidos con el conjunto carbayón, acierto que no descentra al gallego, que sigue centrado en no encajar para sumar de tres y dejar la puerta a cero para dar "una dosis de moral" a la defensa.

"No he podido empezar mejor y ojalá siga la racha. Siento una felicidad inmensa, todo está pasando muy rápido: dos partidos, dos goles y dos victorias. Lo importante era volver a vencer fuera, donde se llevaba mucho tiempo sin puntuar, y dar una alegría a la afición", ha explicado Costas.

El central desea que las cosas sigan por ese camino y es por ello que se muestra más preocupado por "no encajar" fuera de casa más que por los tantos que anota, por lo que espera mantenerse en la zona de playoff de ahora en adelante a base de mantener la puerta a cero.

"Llevamos una buena racha y, quitando el partido del Almería, los partidos son buenos..., si seguimos así podemos pelear por algo bonito", ha comentado el jugador carbayón.

Costas sólo piensa ya en el Getafe, próximo equipo al que le toca visitar el Carlos Tartiere, un partido que define como "bonito" y que todo jugador "quiere jugar", por lo que espera un buen equipo en frente que disputará un puesto en la tabla ya que se encuentra solo dos puntos por encima.

"Estamos en una buena posición, pero vamos partido a partido, ya que, si somos capaces de llevarnos una nueva victoria ante el Getafe, las cosas pueden verse de otra manera. Si no queremos que se nos escapen tenemos que plantear un partido serio y tratar de sumar de tres", apunta.

Para el vigués, el sistema de juego no es relevante ya que confiesa sentirse "muy cómodo" tanto con defensa de cinco como de cuatro, dibujos que ha alternado el técnico Fernando Hierro en función de las bajas del equipo.

"Me puedo adaptar a los dos dibujos, estoy muy cómodo con mis compañeros, son buenos jugadores que te arropan en cualquier momento del partido. Por eso me es indiferente el dibujo, ojalá pueda seguir jugando y teniendo minutos", ha confesado el central.

El primer equipo, que volvió de Burgos en autobús tras vencer el Mirandés (0-2), ha llevado a cabo esta misma mañana aúna sesión de carácter regenerativo previa al descanso semanal, por lo que los hombres de Fernando Hierro no volverán al trabajo hasta el próximo miércoles.