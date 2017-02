Comienza juicio sobre trama corrupta de visados que implica a exministro luso

Lisboa, 13 feb (EFE).- La justicia portuguesa inició hoy un juicio sobre la trama corrupta de concesión de visados a inversores extranjeros que implica al exministro del Interior Miguel Macedo, acusado de tres delitos de prevaricación y uno de tráfico de influencias.

El caso se centra en la concesión fraudulenta de los llamados visados "gold", un instrumento creado en octubre de 2012 por el Gobierno portugués para fomentar la inversión foránea en el país a cambio de un permiso de residencia.

La operación, que implica a varios exaltos funcionarios del país, provocó la dimisión en 2015 del exministro Macedo, del conservador PSD.

La Fiscalía lusa considera que existen indicios de que el antiguo titular del Interior intentó beneficiar los intereses comerciales de una empresa del área sanitaria emitiendo visados temporales para el tratamiento médico de ciudadanos libios.

También está acusado de influir en un concurso público para adquirir la gestión de unos helicópteros del Estado portugués, entregando a uno de los candidatos el documento con las condiciones del concurso antes de que fuera anunciado, y de influir en el nombramiento de un oficial de enlace enviado a Pekín.

Macedo no declaró ante los tribunales en esta primera jornada del juicio pero estuvo presente en el lugar donde se celebra, el Campus de la Justicia, aunque no quiso comentar el caso.

"Durante todo este tiempo no he hablado de este proceso y hoy no era el día. Ya llegará el día en el que hablaré públicamente de esta materia", señaló en declaraciones a periodistas.

En el mismo caso están implicadas otras dos decenas de personas, entre ellas tres altos funcionarios: el entonces director nacional del Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF), Manuel Jarmela Palos, la secretaria general del Ministerio de Justicia, Maria Antónia Anes, y el presidente del Instituto de Registros y Notariado, António Figueiredo.