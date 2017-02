El artista que interpreta a Conchita Wurst quiere "matar" a su personaje

Viena, 13 feb (EFE).- El austríaco Tom Neuwirth, el hombre que se esconde detrás de la cantante barbuda Conchita Wurst, quiere "matar" al personaje que tanta fama le dio tras ganar el Festival de Eurovisión en 2014, informó hoy la prensa austríaca.

Los diarios de la república alpina se hacen eco de una entrevista concedida al diario alemán Die Welt este domingo, en la que Neuwirth afirma rotundo: "Debo matarla. Tengo la sensación de que quiero crear un nuevo personaje".

En una encuesta electrónica realizada entre los lectores del diario sensacionalista austríaco Heute, más del 80 por ciento de los encuestados apoyan esta tajante decisión del cantante y están de acuerdo con acabar con el personaje.

Sin embargo, el cambio de personaje no se hará realidad a corto plazo, ya que Neuwirth, de 28 años, tiene pensado sacar este mismo año un segundo disco como Conchita Wurst.

La artista ganó con la canción "Rise like a phoenix" la 59 edición de Eurovision, celebrada en Copenhague en 2014, año en el que España llevó a la artista murciana Ruth Lorenzo con su tema "Dancing in the rain", que quedó en décima posición.

Esa fue la segunda victoria para Austria, que ganó por primera vez en 1966 con la canción "Merci, chérie" de Udo Jürgens, cuando España envió a Rafael y su reconocido "Yo soy aquel", con el que quedó en séptima posición.