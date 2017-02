Verratti, el hombre que cambia la cara del PSG

París, 12 feb (EFE).- Hay un PSG con Verratti y otro sin el joven italiano de 24 años que, desde hace 5, imparte doctrina en el centro del campo parisiense y se ha convertido en una de las piezas clave del dispositivo del técnico Unai Emery.

La presencia en el campo de Marco Verratti equilibra el juego del conjunto francés, le lleva a practicar un juego más ofensivo y más basado en la posesión del balón.

Un cambio que se refleja en los resultados del PSG. Con el italiano en el campo el porcentaje de triunfos alcanza el 72 %, mientras que cuando no está solo es del 60 %.

Con sus apenas 165 centímetros de altura, un centro de gravedad muy bajo, Verratti es un regateador de calidad que le lleva a perder muy pocos balones, una calidad a la que suma una gran visión de juego y precisión en los pases.

Su ámbito natural es el centro del campo, no se circunscribe a la zona derecha del medio donde le sitúa el dibujo táctico de Emery, el 4-3-3, si no que se mueve con libertad por otras zonas.

Cuando está en el césped, suele bajar hasta la defensa para convertirse en el origen del juego parisiense.

A ello suma una gran vivacidad física que le convierte en el primer estilete de la presión parisiense para recuperar el balón, una característica que permite desahogar el juego de los atacantes del equipo.

Su presencia en el equipo ha ido ganando enteros y, pese a su juventud, Verratti es considerado ya uno de los hombres clave del vestuario.

A menudo citado como refuerzo de otros grandes clubes europeos, Verratti ha apostado fuerte por el proyecto catarí del PSG, el mismo que le sacó de su Pescara natal, donde acababa de lograr el ascenso a la primera división italiana, para colocarle en el escaparte continental.

Menos mediático que otros grandes fichajes del club, el transalpino se ha ido consolidando como uno de los jugadores con más peso del equipo.

De la mano de Laurent Blanc, que perseguía un juego basado en la posesión del balón, su influjo en el centro del campo parisiense fue creciendo enteros.

El veinteañero demostró, además, una fuerte personalidad que le llevó a no arrugarse ante las adversidades y a afrontar bien las críticas de la prensa.

Con la llegada de Emery al banquillo, el juego del PSG se ha hecho más vertical, pero eso no ha mermado la importancia del jugador.

Asociado con frecuencia a centrocampistas con vocación más defensiva, Verratti emerge como el origen del fútbol ofensivo parisiense.

Eso no ha impedido que el técnico español le haya cambiado en varias ocasiones, algunas no bien percibidas por el futbolista, que no dudó en elevar el tono contra el técnico.

Fue el caso en el duelo contra el Olympique de Marsella, cuando Emery decidió sustituirle a la hora de juego y tuvo que soportar los gestos airados de Verratti cuando se dirigía al banquillo.

A medida que crece en París, el jugador gana también enteros en una selección, la italiana, que nunca ha tenido la cultura del fútbol de toque en el que mejor se desenvuelve el futbolista.

Recientemente recuperado de una lesión y tras jugar en la victoria del sábado contra el Girondins de Burdeos en la competición doméstica, el jugador parece listo para saltar al césped contra el Barcelona en los octavos de final de la Liga de Campeones.

No será la primera vez que tenga enfrente a los catalanes, contra quienes no ha logrado salir sonriente de una eliminatoria. Pero Verratti crece y se acerca, día a día, al nivel de juego del equipo que practica el fútbol que más admira.