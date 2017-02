Romero: "El penalti a Charles es muy claro"

Villarreal , 12 feb .- El entrenador del Málaga, Marcelo Romero, afirmó tras el empate a uno de su equipo en Villarreal que el penalti cometido sobre Charles en la primera parte del encuentro que el árbitro no sancionó había sido "muy claro".

"El Real Madrid nos hizo un gol en fuera de juego, el Osasuna también y ahora no nos pitan un penalti muy claro y te condicionan con dos tarjetas en la misma jugada", dijo Romero.

"Después nos señalan en contra un penalti inexistente. Pedimos respeto porque nos estamos jugando mucho", continuó el técnico del Málaga.

Romero agregó que el "enfado es grande" porque el partido se decidió por las decisiones arbitrales y que les ha pasado tres veces seguidas. "No me gusta quejarme, pero estamos disgustado", agregó.

Respecto al encuentro, explicó que su equipo había mejorado, intentado jugar y creado ocasiones, además de marcado fuera de casa, por lo que estaba contento.

"El equipo quiere ganar, quiere crecer, quiere competir y le digo a la gente que esté tranquila, que seguro que vamos a salir de esta situación y que estamos trabajando y peleando para que así sea. Solo pido que no me den, pero que no me quiten nada", concluyó.