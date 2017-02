Guerrero sobre la afición del Sporting: "El cariño es mutuo"

Leganés , 12 feb .- Miguel Ángel Guerrero, delantero del Leganés y exjugador del Sporting de Gijón, se refirió a la afición del equipo asturiano tras la derrota del conjunto madrileño (0-2).

"El cariño es mutuo. Me han estado cantando al final y he ido a agradecérselo. Con Gijón tengo una deuda, en los cinco años que he estado allí en las buenas y en las malas siempre me han apoyado. Siempre voy a guardar un recuerdo y voy a agradecer mucho todo lo que me ha dado esa afición", dijo a EFE.

Sopbre el partido, importante para ambos conjuntos en la lucha por la permanencia, indicó: "El equipo estaba muy concienciado y sabía de la importancia de este partido. Podíamos dejar al Sporting a una distancia considerable. No ha podido ser".

"Hay que pensar en positivo, pensar que estamos delante y que nos quedan partidos en casa contra rivales contra los que podemos sacar bastantes puntos. A levantarse y a pensar en el siguiente partido", apuntó.

Sobre el desarrollo del encuentro, comentó: "Estábamos muy intensos, muy bien plantados en el campo. Tuvimos alguna ocasión de peligro y yo veía al equipo bien y cómodo. Ha llegado esa jugada puntual, el Sporting se ha puesto delante y ya ha cambiado el partido".

Ahora llega la visita al Barcelona la próxima jornada: "Es difícil. Podía haber tocado otro pero toca el Camp Nou. Si no es el más difícil, uno de los más difíciles. Pero hay que ir con ilusión, con esperanza y a darlo todo".