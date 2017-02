Charles: "Si uno habla del arbitraje, te multan"

Vila-real , 12 feb .- El delantero del Málaga Charles Dias, afirmó tras el empate a uno de su equipo en Villarreal, que no hay que referirse al arbitraje porque "si uno habla, lo multan".

Charles considera que le hicieron un penalti no señalado, que el pitado a favor del Villarreal fue muy riguroso y se mostró contento por la imagen ofrecida por su equipo.

"Un penalti que es no lo pitan, otro que no es, lo pitan y de la expulsión -del jugador del Villarreal, Roberto Soriano- no sé qué decir", afirmó.

"Este es un campo difícil y si jugamos como hoy, mejoraremos", dijo el autor del gol del Málaga, el primero que marca tras una larga temporada de ausencia por lesión.