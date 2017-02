Borja Valero se luce; Falqué recupera el gol

Madrid, 12 feb (EFE).- El centrocampista Borja Valero lució con el Fiorentina, al que guió hacia el triunfo contra el Udinese de la misma forma que Iago Falqué lideró la goleada del Torino frente al Pescara.

Borja Valero abrió el marcador al borde del descanso y después propició que su compañero el senegalés Babacar El Hadji Khouma hiciera el segundo y sentenciara el choque.

Falqué recuperó el olfato goleador. Abrió el camino de la goleada del Torino ante el Pescara. Marcó el primer tanto de su equipo. Acumula ya diez goles en la Serie A el atacante.

También hubo goles españoles en Inglaterra, anotados por Juan Mata con el Manchester United, y Pedro Rodríguez para el Chelsea.

Jairo marcó en Alemania, con el Maguncia. Firmó el que sentenció el triunfo de su equipo. Juanito Ortuño marcó en Portugal. Hizo el tanto del empate Belenenses ante el Belenenses. Y Pedro Conde firmó un doblete en Grecia con el Gianinna.

En la Premier, Juan Mata encarriló la victoria del Manchester United ante el Watford. Marcó el primer tanto. Salió de inicio igual que David De Gea y Ander Herrera, que disputaron los noventa minutos. Mata, sin embargo, abandonó el campo a veinte minutos del final sustituido por Marouane Fellaini.

Pedro abrió el marcador para el Chelsea, que no pudo con el Burnley. Formó parte del once inicial igual que César Azpilicueta, Marcos Alonso y Diego Costa, que disputaron el encuentro completo. Cesc Fábregas comenzó como reserva aunque saltó al campo por Nemanja Matic en el 67. Pedro no terminó el partido. A cinco minutos del final dejó su sitio a Michy Batshuayi.

Las dos porterías del Riverside Stadium estuvieron resguardadas por metas españoles. Joel Robles mantuvo a cero la de los visitantes, el Everton. Igual que Víctor Valdés la del Middlesbrough de Aitor Karanka. No hubo goles en el encuentro. Adama Traoré y Álvaro Negredo también formaron parte del once inicial del cuadro local. Negredo, sin embargo, fue sustituido por Rudy Gestede a diez minutos del cierre. Dani Ayala fue suplente y Antonio Barragán, lesionado, se quedó fuera de la convocatoria de Karanka.

Héctor Bellerín fue el único español titular en el Arsenal, que ganó al Hull. Nacho Monreal permaneció en el banquillo todo el tiempo y Lucas Pérez, también suplente, jugó los diez últimos minutos. Salió en lugar de Alex Oxlade-Chamberlai y provocó el penalti que supuso el segundo gol gunner.

Marc Muniesa fue suplente con el Stoke City ante el Crystal Palace. No jugó. Tampoco Javier Manquillo, suplente con el Sunderland. Oriol Romeu jugó el partido completo con el Southampton.

Pedro Mba Obiang fue el único español titular con el West Ham United en el choque contra el West Bromwich. Jugó los noventa minutos. El meta Adrián San Miguel estuvo como reserva y Álvaro Arbeloa quedó fuera de la convocatoria.

Alberto Moreno fue reserva con el Liverpool, que recibió al Tottenham Hotspur. No jugó.

Fernando Llorente fue el único español en el once titular del Swansea, que ganó al Leicester. En el banquillo quedaron Ángel Rangel y Jordi Amat, que no tuvieron minutos. Borja Bastón quedó fuera de la convocatoria. Llorente fue cambiado a un cuarto de hora del final por Jordan Ayew.

En Alemania, Jairo Samperio sentenció el triunfo del Maguncia ante el Augsburgo. Fue titular igual que Bojan Krkic. Ninguno acabó el partido. Bojan abandonó el campo en el 70 sustituido por Yoshinori Muto. Jairo se retiró en el tiempo añadido por Pablo De Blasis.

Omar Mascarell y Jesús Vallejo disputaron los noventa minutos con el Eintracht Fráncfort, que perdió en el campo del Bayer Leverkusen.

Marc Bartra fue reserva con el Borussia Dortmund, que perdió en el campo del Darmstadt.

Javi Martínez y Thiago Alcántara disputaron los noventa minutos con el Bayern, que ganó a última hora al Ingolstadt. Xabi Alonso también fue titular, pero fue sustituido por Douglas Costa en el minuto 65. Juan Bernat fue suplente y no jugó.

Borja Mayoral fue suplente con el Wolfsburgo, que ganó al Hoffenheim. No jugó

Marc Torrejón jugó los noventa minutos con el Friburgo, que ganó al Colonia.

En Italia, Borja Valero abrió el marcador del Fiorentina ante el Udinese. Salió de inicio mientras Cristian Tello quedó en el banquillo. Jugó los últimos seis minutos. Salió por Federico Bernardesch.

También sobresalió Iago Falqué, que marcó un gol en la goleada del Torino al Pescara y dio una asistencia. Jugó los noventa minutos.

Pepe Reina, que mantuvo su meta imbatida, y Raúl Albiol disputaron los noventa minutos con el Nápoles, que venció al Génova. Jose Callejón cumplió un partido de sanción.

Pol Lirola, lesionado, fue baja en el Sassuolo, que se enfrentó al Chievo Verona.

En Francia, Sergi Darder fue suplente con el Lyon, que jugó en el campo del Guimgamp. Salió a diez minutos del final por Maxwel Cornet.

También Iván Belliu comenzó en el banquillo del Metz, que cayó en Mónaco. No jugó.

En Portugal, Iker Casillas e Iván Marcano salieron de inicio con el Oporto, que jugó en el campo del Vitoria Guimaraes. Oliver Torres fue reserva. Saltó al campo para jugar los últimos diez minutos en el puesto de Andre Andre.

Juanito Ortuño marcó con el Belenenses, que se midió al Nacional. Anotó el tanto del empate. Jugó el partido completo.

En Holanda, Fran Sol fue titular con el Willem II que jugó en el campo del Vitess.

Marcos Gullón fue suplente con el Roda, que visitó al Heracles. No tuvo minutos. Ivan Calero fue titular con el Sparta Rotterdam, que jugó contra el Ajax. Dejó el campo a cinco minutos del final sustituido por Martin Pusic.

En Bélgica, Alejandro Pozuelo encarriló el triunfo del Genk en el campo del St. Truiden. Marcó el primero de los tres goles de su equipo. A la hora de partido fue sustituido por Jean-Paul Boetius. En el cuadro local, Cristian Ceballos salió en el descanso en lugar de Boli Bolingoli-Mbombo. Jorge Pulido fue baja a causa de una lesión.

Javi Martos salió de inicio en el Charloroi. Jugó el partido completo. El mete Rubén Martínez fue suplente con el Anderlecht, que jugó ante el Zulte Waregem. Tomás Pina, lesionado, fue baja con el Club Brujas, que visitó al Lokeren.

En Turquía, el meta Fabri defendió al Besiktas, que perdió en el campo del Karabukspor.

En Grecia, Pedro Conde hizo un doblete con el Gianinna, que empató a tres en el campo del Platanias. Jugó de inicio junto a Noé Acosta, sustituido a cinco minutos del final por Korovesis. Fonsi fue suplente. Mientras, en el equipo local, Devesa fue suplente sin minutos. Raúl Llorente también comenzó en el banquillo pero salió por Signevich a diez minutos del final.

Alberto Botía y Alberto de la Bella formaron parte del equipo titular que el Olympiakos puso en escena ante el AEL Larisa, que contó de inicio también con Nico Varela.

Jonathan López fue el meta del Veria, que perdió contra el Panionios. Antonio tomás jugó también los noventa minutos mientras Toni Calvo fue cambiado por Belaid en el 68.

Pablo jugó el partido entero con el Xanthi, que empató con el PAOK de Jose Ángel Crespo, que también disputó los noventa minutos.