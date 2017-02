Víctor lamenta falta de efectividad ante las "muchas ocasiones" que generan

Sevilla, 11 feb (EFE).- El entrenador del Real Betis, Víctor Sánchez, destacó, tras empatar 0-0 con el Valencia, las "muchas ocasiones" que genera su equipo, pero lamentó que le falta "la efectividad" necesaria para concretarlas, sobre todo en casa, lo que le ha privado de una victoria que "hubiera sido merecida".

"Creamos muchas ocasiones y eso es muy importante porque para ganar hay que hacer goles. Hemos tenido dieciséis remates, pero no hemos tenido efectividad con ocasiones muy claras, dos palos, y la ley del fútbol dice que lo que marca la diferencia es la eficacia ante el gol", afirmó en rueda de prensa el técnico verdiblanco.

Expuso que sabían que se enfrentaban a "un rival con un potencial grande y un buen rendimiento sobre todo fuera de casa, con muchas individualidades capaces de crear peligro, y se ha visto en el partido", en el que subrayó que ha habido "ocasiones en las dos porterías, pero muchas más" por parte de su equipo.

Aunque valoró que el Betis fue capaz de "reducir el potencial alto" que tiene el Valencia "para generar opciones de gol", Víctor admitió que no se van "satisfechos" porque necesitan "sumar de tres en tres y para eso es necesario elevar la eficacia de cara al gol".

Respecto a si recela de que su equipo se quede sin alicientes al seguir en una zona media baja de la tabla, recalcó que no le temen "a nada" y que están centrados "sólo en trabajar con la máxima ilusión para ganar cada partido, y eso se consigue transformando las ocasiones, algunas muy claras", que generan.

"Además, tenemos gente goleadora, pero no estamos teniendo el porcentaje de acierto acorde al nivel que tenemos, y eso nos está penalizando, pero quedan muchos partidos y tenemos la ilusión intacta para subir puestos" en la tabla, aseveró el técnico bético.

Sobre la pena máxima reclamada por el Valencia por mano del argentino Germán Pezzella, indicó que "si ha habido una mano clara en el área, eso forma parte del juego y si el árbitro no lo ve, no lo pita", aunque también su jugador Dani Ceballos le ha asegurado que "lo han arrollado en el área" y no se ha señalado nada.

"Pero no voy a poner ninguna excusa. Nunca me quejo de la labor arbitral, a la que respeto muchísimo por la dificultad que tiene. Los árbitros son humanos y todos cometemos equivocaciones", dijo.

También aludió al apoyo que, al saltar al campo, los jugadores béticos le volvieron a dar al ucraniano Roman Zozulya, por su fallida cesión al Rayo ante el rechazo de gran parte de su afición, al llevar unas camisetas con la leyenda "Todos somos Zozulya".

"Es el mensaje que le hemos mandado desde un primer momento a un compañero. La situación no es para nada justa y esperamos que se encuentre una solución rápida", señaló Víctor, que negó además que Pezzella y Dani Ceballos hayan buscado su quinta amarilla para no jugar en Granada y asegurarse disputar el derbi con el Sevilla.