Valverde: "Me puse a mis 'watios' y al final fue posible"

Murcia, 11 feb (EFE).- El ciclista murciano Alejandro Valverde, quien este sábado ha ganado la XXXVII Vuelta a Murcia-Gran Premio Banco Sabadell, se ha mostrado exultante al término de la carrera.

"Estaba no lejos, sino lejísimos, pero me puse a mis watios y al final fue posible", ha comentado tras completar de forma victoriosa 70 kilómetros de escapada en solitario.

Valverde, próximo a cumplir 37 años, sigue siendo un corredor excepcional y lo mostró cruzando la línea de meta culminando a lo grande su aventura, que había comenzado subiendo el alto Collado Bermejo.

"Era muchísimo terreno y con un viento de cara que era terrible. Me puse a mis watios e intenté mantener lo mejor posible la velocidad. Al final ha sido posible llegar en cabeza", ha manifestado el de Las Lumbreras.

El corredor del equipo Movistar Team ha valorado el esfuerzo realizado. "No es que atacara desde lejos, sino que estaba lejísimos. Era casi como suicidarme, pero me encontré bien y sabía que tenía que hacer una subida al puerto Collado Bermejo muy rápida para que por detrás a los perseguidores no les diera tiempo a organizarse", ha apuntado también.

Valverde ha dado importancia "a la victoria y a la manera de ganar, lo cual tiene doble mérito" y no ha ocultado que se trata de un triunfo "muy especial, al ser el quinto que consigo en la Vuelta a Murcia".