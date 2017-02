Un necesitado Río Natura mide el momento del Baskonia antes de la Copa

Vitoria, 11 feb (EFE).- Un necesitado Río Natura Monbus Obradoiro medirá este domingo el momento del Baskonia antes de la fase final de la Copa del Rey.

La fase copera, que arranca el jueves en Vitoria, precisamente con un Ibersotar Tenerife-Baskonia, puede ser un ingrediente que cambie la perspectiva de este encuentro por parte de los locales, que tienen en mente este torneo y necesitan recuperar a varios jugadores con problemas físicos.

Los vitorianos afrontan este encuentro después de una importante victoria ante el Morabanc Andorra en la Liga Endesa, pero tras un envite irregular en Euroliga ante el Maccabi, ante el que cayó por un punto, 85-84.

"Sito" Alonso no podrá contar con los lesionados Tornike Shengelia e Ilimane Diop, que sufrió un esguince de tobillo en último choque de Euroliga, ni con el esloveno Jaka Blazic, que no está inscrito en la competición doméstica y que no podrá sustituir a los dos lesionados porque son jugadores de formación.

Asimismo, Shane Larkin es duda debido a un esguince de grado 1 que también se produjo ante el Maccabi de Tel Aviv en la jornada europea.

Por el lado gallego continúan de baja el ex baskonista Alberto Corbacho y Txemi Urtasun, que se encuentran inmersos en sus respectivos procesos de recuperación.

El Obradoiro ocupa los puestos de descenso con 5 victorias y 14 derrotas y llega después de vencer al ICL Manresa, colista de la Liga ACB, en el primer triunfo después de siete derrotas consecutivas.

El húngaro Rosco Allen con casi 12 puntos por partido, el lituano Deividas Dulkys con 11 puntos y 41 % en triples, y el pívot estadounidense Shayne Whittington con 10 puntos y 5 rebotes por encuentro, forman el trío más peligroso de los gallegos que basan su juego en el talento de estos hombres.

La corta historia entre las escuadras vasca y gallega están del lado vitoriano, quienes en los siete encuentros en los que se han visto las caras en la capital alavesa, solo han perdido en una ocasión, en la temporada 2012-13.

"Nuestro equipo depende totalmente de la energía y somos vulnerables si no trabajamos las situaciones al 100 %", ha reconocido "Sito" Alonso.

El técnico azulgrana ha avisado de que "el Río Natura es un equipo que domina el bloqueo indirecto a la perfección con grandes tiradores".