Garitano: "Ha sido el típico partido fuera, jugar bien y perder"

Bilbao, 11 feb (EFE).- Gaizka Garitano lamentó que al Deportivo de La Coruña haya vuelto a sufrir en San Mamés "el típico partido fuera de casa" de su equipo en esta temporada, en el que, después de hacer un gran partido", y en este caso contra el Athletic poniéndose en ventaja en el marcador, acaban perdiendo.

"Estamos muy jodidos, porque hemos hecho un gran partido, el típico fuera de casa que al final perdemos. La mayoría de las veces nos vamos con las manos vacías. Cuando trabajas, haces las cosas bien y no encuentras premio, los chavales están fastidiados", señaló el técnico vizcaíno.

Garitano añadió que se marcha con la sensación de que "el Athletic no fue mejor que el Depor" y que "para lo que aprieta" el equipo rojiblanco en su campo han "sufrido poco". "He visto todos los partidos del Athletic en San Mamés y hemos sido el rival que menos ha sufrido", dijo.

El entrenador deportivista no cree que esta sucesión de resultados negativos como visitante tenga que ver con un aspecto mental. "Lo que se transmite en el campo no es eso. Es verdad que se nos han ido partidos al final, pero un equipo que cree que le van a salir mal las cosas no juega como nosotros hoy", incidió. "Nosotros ponemos todo para que no suceda. El equipo demuestra buen juego, orden y muchas cosas buenas, pero no está siendo suficiente para ganar fuera de casa", concluyó.