Fotu: "El Valencia Basket es un equipo duro, muy duro y de los mejores"

Zaragoza, 11 feb (EFE).- El jugador del Tecnyconta Zaragoza Isaac Fotu ha señalado que su rival de mañana en el partido de la Liga Endesa, el Valencia Basket, es un equipo "duro, muy duro y de los mejores de la Liga".

"A pesar de eso, y como en cada partido, vamos a ir a luchar al máximo y a darlo todo", ha añadido el jugador internacional neozelandés.

El ala-pívot se enfrentará mañana en terreno valenciano a dos ex-compañeros suyos, el ucraniano "Slava" Kravtsov y Joan Sastre, de los que ha señalado que, lógicamente, la plantilla del conjunto 'rojillo' los conoce "bien".

"Son muy buenos pero no podemos centrarnos solo en dos jugadores sino en todo el equipo porque tienen grandes jugadores", ha analizado.

Fotu, undécimo jugador mejor valorado de la ACB y el mejor de su equipo en este aspecto, ha explicado en rueda de prensa que está siendo una temporada "un tanto extraña" porque ha estado jugando con molestias, también lleva haciéndolo mucho tiempo como pívot y que eso le ha llevado a perder la confianza en su tiro exterior.

"No hay duda que necesito recuperar confianza en mi tiros de tres, pero mientras tanto intento seguir aportando todo lo que puedo para ayudar al equipo", ha analizado el jugador de las antípodas, que ha lamentado no poder aportar en los triples y que, por eso, está realizando sesiones extra de tiro.

Tras los problemas físicos que atravesó durante un par de semanas coincidiendo con Navidad, el "kiwi" ha explicado que se sentía débil y con problemas físicos, algo de lo que ya se ha recuperado y ahora se encuentra otra vez cerca del cien por cien.

"Creo que se puede ver, juego con mucha energía y cargo mucho el rebote", ha explicado el jugador nacido en York (Inglaterra).

Fotu ha reconocido que la ausencia del pívot titular del Tecnyconta, el capitán Henk Norel, es un problema para el equipo y obliga a otros jugadores como él o Jelovac a disputar minutos en la posición de 5, algo que vienen haciendo desde que se lesionó hace varias jornadas.

Sin embargo, la ventaja en esta ocasión es que la próxima semana hay parón para el conjunto aragonés porque no se ha clasificado para la Copa del Rey y que, por lo tanto, si es necesario jugar más minutos de los habituales no habrá problemas.

"Va a ser el último partido antes de la semana de descanso por la Copa del Rey, así que no hay problema en jugar los minutos que sea necesario. No me importa y, si he de jugarlos, por mí perfecto pero también 'Steve' Jelovac, Filip Kraljevic o incluso Robin Benzing al '4' pueden dar ese paso adelante", ha finalizado.