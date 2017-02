Baraja: "Estoy contento por superar dificultades y situaciones límites"

Madrid, 11 feb (EFE).- Rubén Baraja, entrenador del Rayo Vallecano, se mostró "contento por superar dificultades y situaciones límites" con un equipo que esta jornada se enfrenta al Mallorca, "un rival directo" por la permanencia y que en las últimas semanas ha "aumentado la intensidad".

El Rayo Vallecano afronta este partido en Mallorca después de lograr una victoria la pasada jornada frente al Almería que frenó una racha de seis encuentros sin ganar.

"Lo que más contento estoy es de superar dificultades y situaciones límites. Tenemos que ser un equipo compacto y el otro día con el Almería lo fuimos. Tenemos posibilidades si el equipo compite al máximo. Creo que tenemos que ser conscientes de que es importante la continuidad y ahora tenemos el refuerzo del resultado", confesó.

Con la victoria frente al Almería, el Rayo suma 28 puntos, tres más que el Mallorca, que está en descenso.

"Tenemos que tener la humildad de reconocer la situación en la que estamos. Ahora todos los partidos son trascendentales y el Mallorca es un rival directo. Tenemos que tratar de ganar para distanciarlo, aunque será un partido muy difícil y muy competido", confesó.

"El Mallorca es un equipo que al final ha aumentado en intensidad y ha cambiado el modelo con el cambio de entrenador. Antes acumulaba más posesión, era dominador del balón y ahora es más rocoso y sale bastante en las jugadas a la contra. Veremos qué posibilidades tienen ellos y qué preparan, porque hay que minimizar sus virtudes", apuntó.

La pasada semana, Baraja optó por hacer una revolución en la convocatoria y dejó fuera de los 18 convocados a pesos pesados del vestuario como el capitán Roberto Trashorras, el delantero venezolano Miku, el central portugués Zé Castro y el lateral izquierdo rumano Razvan Rat.

"Trato de buscar lo mejor para el Rayo y trato de ser justo con lo que veo en los entrenamientos. Es evidente que hay jugadores que no estarán contentos, porque todos quieren jugar y ser importantes. Ellos tienen que entender que ahora no vayan, igual que antes cuando han tenido la oportunidad de jugar. Esta semana no he notado nada diferente en ellos y la gente que no estuvo convocada tiene que pensar que trabajando pueden tener su momento", comentó.

Finalmente, Baraja evitó pronunciarse sobre la fallida cesión del delantero ucraniano Roman Zozulya, que ha vuelto a entrenarse con el Betis antes de decidir de manera definitiva si opta por jugar en el Rayo o entrenar sin competir con el conjunto andaluz.

"Siempre tratamos de aislarnos de lo que pasa en el exterior. Necesitamos que esto tenga una solución definitiva. Lo que más me preocupa es lo deportivo, centrarme en el Mallorca y hablar de fútbol, que es lo que me compete a mi. Lo que me gusta y a lo que me dedico es a hablar de fútbol", finalizó.