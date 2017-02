Antonio Gassó , el perseguidor de sueños

Barcelona, 11 feb (EFE).- Es Antonio Gassó (Barcelona, 1968) un perseguidor de sueños, un empresario que ha llevado a GAES, la empresa familiar de soluciones auditivas de la que es director general, a convertirse en una de las empresas de referencia en el patrocinio deportivo nacional, un amante del deporte que predica con el ejemplo y que cada mañana llega en bicicleta de montaña a su oficina.

La inscripción "By endurance we conquer" (la resistencia nos hace vencer), una frase del explorador polar Ernest Shackleton, le ha motivado en su vida hasta el punto de habérsela tatuado y lleva todas las enseñanzas aprendidas a la empresa, muchas de ellas trasladadas desde el mundo del deporte.

Y es que Antonio Gassó es un amante de la práctica deportiva. Ha practicado montañismo, trekking, fue piloto de rallys de tierra, se inició en el submarinismo y en el ciclismo, hasta que se enganchó absolutamente al mundo de las ruedas.

En Gaes, la empresa de la que es director general, el deporte se respira en todos los rincones. Frente a su despacho existe una pista de minibadminton y en cada descansillo de la escalera, mensajes motivadores animan a los empleados a utilizar menos el ascensor.

"Conoce los beneficios de su subir las escaleras, quemarás de 8 a 11 kilocalorías por minutos, fortalecerás tus músculos, liberarás endorfinas, disminuirás el riesgo de infarto...", destacan los mensajes estratégicamente situados en los descansillos de la escalera.

Gassó hace 30 años que trabaja en Gaes, una empresa que empezó facturando dos millones de euros y ahora acaba de superar los 202. "Esta empresa se basa en valores, la cultura de la empresa la creamos día a día y predicamos con el ejemplo. El deporte conlleva muchos paralelismos con la empresa", cuenta en una entrevista con EFE.

Entre ellos destaca valores como la solidaridad, el espíritu de equipo, el esfuerzo o la superación. "Los ves en el deporte y en la empresa. Un consejero delegado, como soy yo, comparte experiencias con una persona del almacén, o en un centro auditivo en Talavera o donde sea. Todos somos un equipo, no hay galones en esa experiencia. Todos pedaleamos igual y eso forma parte de la cultura de la empresa porque forma parte del tú a tú", ha dicho.

Cuenta que se levanta antes de las 6:30 horas y se entrena a primera hora de la mañana. Acostumbrado a competir en pruebas maratón de bicicleta de montaña, Gassó necesita fondo físico para competir en competición de maratón en dúo mixto con su mujer Eva Tomás.

"Vivo en Teià -a unos 20 kilómetros de su centro de trabajo- y tardo unos 45 minutos", explica Gassó, quien ha corrido en bicicleta por todo el mundo. Compitió en diciembre pasado en Cuba (Titan Tropic), ahora ha concluido una prueba en Nueva Zelanda (Pioneer) y su próximo objetivo es participar en la Cape Epic (Sudáfrica).

Empezó a competir en bicicleta hace siete u ocho años, cuando un amigo suyo, Toni Pérez, ahora coordinador del equipo Gaes de ciclismo, le pidió si le podía ayudar para participar en la Titan Desert -una prueba que transcurre por el desierto marroquí-.

"Allí nació el idilio con la MTB. Desde entonces llevo realizadas 5 Titans Desert, 2 Titans Tropic, hemos corrido en el Pirineo, en la Andalucia Bike Race, en Canadá, en Chile (Atacama), en la Cape Epic, en Nueva Zelanda. Es la adicción de ir en bici", resume.

Cuenta Gassó que la democratización que se vive en las carreras que comparte con sus empleados es un reflejo de la cultura corporativa que se ha vivido desde siempre en Gaes, la empresa que fundaron en 1949 su padre Juan Gassó (GA) y José María Espoy (ES).

"La dirección siempre ha estado muy cerca de sus trabajadores. Eso ya lo promovía mi padre y ha prevalecido en la segunda generación y en todo el equipo de dirección", asegura.

Antonio Gassó cree en la necesidad de fomentar "buen rollo" para que "las cosas funcionen" y el crecimiento de la empresa le dan la razón.

El territorio Gaes se extiende en España, Portugal, Andorra, Chile, Argentina, Ecuador, Panamá, Colombia y México, con más de 600 centros auditivos propios y más de medio millón de clientes, una aventura que empezó con un viaje del padre Gassó a Oxford para comprar un audífono por encargo.

"Podemos gestionar recursos económicos, pero el recurso primordial son siempre las personas y ellas son el activo más importante que tenemos en la empresa", asegura Gassó.

Posiblemente por eso, en su empresa invierten en políticas de conciliación. Los carteles motivadores instalados en las escaleras son algunas de las iniciativas del programa 'Gaes te cuida', como también las jornadas para dejar de fumar, las indicaciones de cómo preparar la fiambrera o promover el consumo de fruta, por eso cada día los trabajadores reciben una manzana cuando llegan a su puesto de trabajo.

Con estudios en Harvard, en la escuela de negocios de Lausana y en el IESE, Antonio Gassó asegura que para crear una cultura propia en una compañía siempre hay que creer en ello: "No has de ser errático y tienes que predicar con el ejemplo".

Gaes trabaja el patrocinio en tres categorías. Mediante las becas 'Persigue tus sueños', que patrocina proyectos deportivos a deportistas aficionados, por patrocinios directos en deportes como el ciclismo, el pádel y el 'running' y por medio de los embajadores de la marca.

Entre sus próximos objetivos deportivos figura conquistar las cumbres más altas de cada continente. Ha subido al Kilimanjaro, el Aconcagua, el Elbrus, el Montblanc y le gustaría ascender un ochomil en el Himalaya y también el Denali (Alaska) y el macizo Vinson (Antártida).

"No me obsesiono, si tengo la opción de subir una montaña, la subo, pero no me marca mi vida. Al final estamos aquí de paso. Se trata de disfrutar al máximo", insiste.

Mientras tanto Antonio Gasso encuentra la pausa leyendo. "Tengo la manía de leer dos o tres libros a la vez", asegura, libros de temática de superación, temas de empresas o biografías de deportistas, como la del número uno de pádel Fernando Belasteguín, que es lo último que ha leído.

Otra cosa que tiene pendiente es escribir un libro, basado en las enseñanzas que ha extraído en estos 30 años, sobre la cultura de la empresa y la gestión de talento. "Por ahora solo tengo algunos apuntes", cuenta.