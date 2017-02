Velázquez: "No me dice nada que el Nástic sea colista"

Alcorcón , 10 feb .- Julio Velázquez, entrenador del Alcorcón, declaró este viernes, antes de medirse al Nástic, el colista de la categoría, que no le dice nada la clasificación, puesto que el conjunto tarraconense tiene "potencial para pelear por la promoción" de ascenso.

El Nástic, con 22 puntos, es el colista de la categoría, mientras que el Alcorcón, con 29, lucha por escapar de la zona peligrosa de la tabla para mantener la categoría.

"No me dice nada la clasificación y no nos va a distorsionar la realidad del encuentro. Ellos tienen buenos jugadores y se han reforzado bien en invierno. No creo que tengan equipo para estar abajo, al revés, incluso potencial para pelear la promoción", dijo Velázquez.

"El Nástic está creciendo y van a afrontar el partido como una final. Van a intentar llenar el estadio y nos van a poner muy difíciles las cosas. Es un equipo con mucho potencial y que ha incorporado futbolistas importantes en el mercado invernal. Tenemos que hacer un partido serio, ser competitivos y sacar algo positivo de esta visita", confesó.

El Alcorcón afronta este partido después de perder la pasada jornada en Santo Domingo frente al Numancia.

"El grupo ha canalizado bien la derrota. Fue un partido un poco peculiar, no estuvimos bien, pero estuvimos condicionados por el árbitro. Los jugadores siempre entrenan igual y llegamos en óptimas condiciones al partido de Tarragona para sacar algo positivo de un campo complicado", concluyó.