Valverde: "Es fundamental cerrar los partidos de casa"

Lezama , 10 feb .- Ernesto Valverde incidió en la trascendencia que tiene para el Athletic Club "cerrar los partidos de casa", como el de este sábado frente al Deportivo en San Mamés, a la vista del calendario, "más duro" que en la primera vuelta, que le espera al equipo rojiblanco en esta segunda parte del campeonato.

"Hasta ahora lo estamos haciendo, pero no es fácil ganar en Primera y hacerlo en casa es un plus", incidió el técnico en la rueda de prensa previa a la visita del equipo gallego recordando que sus futbolistas han ganado siete de los once partidos que han jugado como locales.

Valverde, no obstante, apuntó que frente al 'Dépor' tienen la "intención de corregir algunas cosas", porque ha habido "muchos partidos -siete de esos once- en los que el rival se ha puesto por delante en el marcador obligándoles a realizar "un esfuerzo extra".

"Hemos hablado de ello. Por ejemplo, el último día contra el Sporting teníamos dificultad para sacar el juego. Cuando el rival sale a hacer una presión fuerte y los equipos están frescos es más sencillo y parece que el contrario sale más puesto. Tenemos que tener recursos para superar esas pequeñas adversidades", explicó.

Acerca de su rival, el 'Txingurri' aseguró que valora al Deportivo porque aunque "no está en una posición cómoda, está mereciendo más".

"En Eibar, a pesar de que perdieron, estuvieron muy bien. Debemos estar atentos porque en estrategia lo hacen muy bien, suelen hacer ocasiones de gol y tienen tres medias puntas que se mueven bien. No están cerca de los puestos de descenso, pero necesitan sumar. Y esa necesidad la tenemos en cuenta", recalcó.

Valverde, por otro lado, confirmó que tiene a toda la plantilla a su disposición, a excepción de los lesionados Sabin Merino y Kepa Arrizabalaga, y que no va a tener en cuenta a la hora de hacer la alineación el partido europeo del próximo jueves en San Mamés contra el APOEL de Nicosia.

"Afortunadamente esta vez el partido es el sábado y tenemos cinco días para recuperarnos. No es el partido más problemático en ese sentido. Después del jueves sí se complica la cosa. Empiezan a venir los partidos muy seguidos y ahí sí que tendremos que tener en cuenta hacer cambios", señaló.

Por último, el técnico valoró como una "buena noticia para el jugador y para el club" la renovación del contrato de Yeray Álvarez, anunciada ayer, hasta 2022. "Es un jugador que ha entrado muy bien en el equipo y era algo de lo que se venía hablando desde antes de la enfermedad", concluyó.