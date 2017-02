Rubi: El partido ante el Leganés no es definitivo pero perder sería duro

Gijón, 10 feb (EFE).- El entrenador del Sporting, Joan Francesc Ferrer, Rubi, afirmó al término del entrenamiento de este viernes que el partido ante el Leganés es "muy importante" porque es un "rival directo", y ha dicho que "hay que ganar porque una derrota, aunque no sería definitiva, si sería algo muy duro".

El técnico sportinguista trabajó esta mañana a puerta cerrada en una sesión en la que siguió preparando el partido del próximo domingo ante un rival directo en la lucha por la permanencia, pero que llega a este encuentro en mejor situación con cinco puntos más que los gijoneses.

Rubi apunta cambios para Butarque prácticamente en todas las líneas, ya que a lo largo de la semana viene trabajando con Echiejie en el lateral izquierdo y con Traoré, Carlos Castro y Burgui como hombres de ataque, si bien hoy no quiso confirmar que vayan a ser titulares.

"Traoré es un futbolista muy bueno", contestó Rubi cuando se le preguntó si el delantero marfileño podría ser el "jugador top" que solicitó a su llegada al Sporting.

El delantero está demostrando que es diferente al resto de delanteros de la plantilla y que además ve puerta con facilidad.

De hecho, marcó en su debut y está logrando goles de bella factura en todos los entrenamientos.

Rubi se mostró "contento con los entrenamientos" al afirmar que "la plantilla está trabajando muy bien y asimilando los conceptos" e insistió en que quiere "un Sporting atrevido" pero sin que ello suponga no estar firme en defensa, advirtiendo que "el Leganés es peligroso a la contra".

Rubí no está contando con Sergio Álvarez, un jugador fijo para el anterior entrenador, Abelardo, en las últimas temporadas.

El entrenador rojiblanco aseguró que ve al centrocampista "cada vez mejor" y afirmó que "si vuelve a su nivel tendrá continuidad", que incluso podría ser el domingo si decide reforzar el centro del campo.

El técnico considera que "al equipo le afecta mucho verse por detrás en el marcador", pero remarcó que "no se puede tirar la toalla tan pronto".

Sobre algunos futbolistas que fueron titulares en San Mamés y luego no fueron convocados ante el Alavés, Rubi señaló que "son cosas que se volverán a dar pero no significa que es que lo hayan hecho mal sino que el planteamiento puede ser diferente".

Rubi no descartó incluso "jugar con tres delanteros porque Cop puede actuar más escorado hacia la izquierda y Carlos Castro más a la derecha, aunque luego se meta al centro, y con Traoré de delantero centro".

"Se que Meré necesita más tiempo para recuperar la mejor forma pero estoy contento porque no tuvo secuelas tras el partido ante el Alavés por lo que en ese sentido veo el vaso medio lleno", indicó Rubi sobre las molestias que arrastra el joven central.

El brasileño Douglas no se ejercitó esta mañana ya que tenia permiso del club para realizar unos trámites burocráticos pero lo hará por la tarde para seguir con su recuperación.

Si en el entrenamiento de mañana no nota molestias podría ser una de las novedades no sólo en la convocatoria sino también en el equipo inicial.

Una decisión de Rubi, el veto a que el capellán del club, Fernando Fueyo, acceda a los vestuarios, ha levantado bastante polémica, algo que para el entrenador "se ha llevado a un extremo exagerado".

"No es que no entre Fueyo, es que no entra nadie; está para ayudarnos cuando quiera pero antes del partido el vestuario quiere estar solo", aseguró.