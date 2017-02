El regreso de Auster tras 7 años triunfa en Portugal y Alemania y no en EEUU

Redacción internacional, 10 feb (EFE).- El primer libro en siete años del estadounidense Paul Auster, "4 3 2 1", ha entrado directamente al número uno en Portugal y al en Alemania, pero no ha alcanzado el mismo éxito en su país de origen, dominado por el thriller "Right Behind You", de Lisa Gardner.

Mientras, Elena Ferrante, con su saga de las amigas, sigue cosechando buenos resultados de ventas en Alemania y Francia, y Paula Hawkins lidera la lista argentina con "La chica del tren", dos años después de su publicación.

ALEMANIA

Ficción:

1.- "Elefant" - Martin Suter (Diogenes).

2.- "4 3 2 1" - Paul Auster (Rowohlt).

3.- "Meine geniale Freundin" - Elena Ferrante (Suhrkamp).

4.- "Die Geschichte eines neuen Namens" - Elena Ferrante (Suhrkamp).

No ficción:

1.- "Wunder wirken Wunder" - Eckart von Hirschhausen, (Rowohlt).

2.- "Wer wir waren" - Roger Willemsen (S. Fischer).

3.- "Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur" - Andrea Wulf (C. Bertelsmann).

4.- "Das geheime Leben der Bäume" - Peter Wohlleben (Ludwig).

Fuente: "Der Spiegel".

ARGENTINA

Ficción:

1.- "La chica del tren", de Paula Hawkins (Planeta)

2.- "La Razon de Estar Contigo", de Bruce W. Cameron (Roca Editorial)

3.- "Personas desconocidas", de John Katzenbach (Ediciones B)

4.- "El laberinto de los espíritus", de Carlos Ruiz Zafón (Planeta)

No ficción:

1.- "Horóscopo chino 2017", de Ludovica Squirru Dari (Urano)

2.- "La década sakeada", de Fernando Iglesias (Margen Izquierdo)

3.- "Tu fuerza interior", de Bernardo Stamateas (Ediciones b)

4.- "De la estupidez a la locura", de Umberto Eco (Lumen)

Fuente: Yenny/tematika.com

BRASIL

Ficción:

1.- "O Homem Mais Inteligente da História" - Augusto Cury (Sextante).

2.- "Quatro Vidas de Um Cachorro - Capa do Filme" - W. Bruce Cameron (Harper Collins Brasil).

3.- "Como eu era antes de você" - Jojo Moyes (Intrínseca).

4.- "Depois de você" - Jojo Moyes (Intrínseca).

No ficción:

1.- "Rita Lee: Uma Autobiografia" - Rita Lee (Globo).

2.- "Sapiens - Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM).

3.- "O Diário de Anne Frank" - Otto H. Frank y Mirjam Pressler (Record).

4.- "Humano Demais" - Rodrigo Alvarez (Globo).

Fuente: revista Veja.

COLOMBIA

Ficción:

1.- "La niña alemana" - Armando Lucas (Ediciones B).

2.- "La chica del tren" - Paula Hawkins (Planeta).

3.- "El hombre del teléfono" - Margarita de Francisco (Penguin Random House).

4.- "El asesinato de Socrates" - Marcos Chicot (Planeta).

No ficción:

1.- "De la estupidez a la locura" - Umberto Eco (Penguin Random House).

2.- "La invención de la naturaleza" - Andrea Wulf (Penguin Random House).

3.- "Los Romanov 1613-1918" - Simón Sebag (Planeta).

4.- "¿Quién domina el mundo?" - Noam Chomsky (Ediciones B).

Fuente: Librería Nacional.

ESPAÑA

Ficción:

1.- "Patria" - Fernando Aramburu (Tusquets).

2.- "Tres veces tu" - Federico Moccia (Planeta).

3.- "Como fuego en el hielo" - Luz Gabas (Planeta).

4.- "Cuando abras el paracaídas" - Defreds José A. Gómez Iglesias (Frida).

No ficción:

1.- "Adelgaza para siempre" - Angela Quintas (Planeta).

2.- "El último francotirador" - Ethan E. Rocke, Kevin Lacz y Lindsey Lacz (Crítica).

3.- "El poder del ahora" - Eckhart Tolle (Gaia).

4.- "Mi revolución anticnacer" - Odile Fernández (Planeta).

Fuente: Casa del Libro.

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "Right Behind You" - Lisa Gardner (Dutton).

2.- "A Dog's Purpose" - Bruce Cameron (Forge Books).

3.- "A Man Called Ove" - Fredrik Backman (Washington Square).

4.- "Never Never" - James Patterson y Candice Fox (Little, Brown)

No ficción:

1.- "Hidden Figures" - Margot Lee Shetterly (Morrow/HarperCollins).

2.- "Hillbilly Elegy" - J.D. Vance (HarperCollins).

3.- "Killing the Rising Sun" - Bill O'Reily y Martin Dugard (Holt).

4.- "Three Days in January" - Bret Baier (Morrow/HarperCollins).

Fuente: The New York Times.

FRANCIA

Ficción:

1.- "L'amie prodigieuse" - Elena Ferrante (Gallimard).

2.- "L'amie prodigieuse T.2; Le nouveau nom" - Elena Ferrante (Gallimard)

3.- "Arrête avec tes mensonges" - Philippe Besson (Julliard)

4.- "Les aventures de Tintin T.1; Tintin au pays des soviets" - Hergé (Casterman).

No ficción:

1.- "Histoire mondiale de la France" - Patrick Boucheron (Seuil)

2.- "L'avenir en commun: le programme de la France insoumise et son candidat Jean-Luc Mélenchon: élections présidentielle et législatives 2017" - Jean-Luc Mélenchon (Seuil).

3.- "Révolution" - Emmanuel Macron (Xo)

4.- "Trois minutes à mediter" - Christophe Andre (L'iconoclaste).

Fuente: Edistat.

ITALIA

Ficción:

1.- "La casa dei Krull", Georges Simenon (Adelphi).

2.- "Intrigo italiano. Il ritorno del commissario De Luca", Carlo Lucarelli (Einaudi).

3.- "L'arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita", Alessandro D'Avenia (Mondadori).

4.- "Torto marcio", Alessandro Robecchi (Sellerio).

No ficción:

1.- "La lingua geniale. 9 ragioni per amare il greco", Andrea Marcolongo (Laterza).

2.- "Lussuria. Peccati scandali e tradimenti di una Chiesa fatta di uomini", Emiliano Fittipaldi (Feltrinelli).

3.- "Codice Montemagno. Diventa imprenditore di te stesso grazie al digital", Marco Montemagno (Mondadori Electa).

4.- "La dieta della longevità. Dallo scienziato che ha rivoluzionato la ricerca su staminali e invecchiamento, la dieta mima-digiuno per vivere sani fino a 110 anni", Valter Longo (Vallardi).

Fuente: La Feltrinelli.

MÉXICO

Ficción:

1.- "Como agua para chocolate" - Laura Esquivel (DeBolsillo).

2.- "Cinco esquinas" - Mario Vargas Llosa (Alfaguara).

3.- Todas las palabras que no me han dicho" - Veronique Poulain (Nube de Tinta).

4.- El chico de las estrellas" - Chris Pueyo (Destino).

No ficción:

1.- "Los dragones del edén. Especulaciones sobre la evolución de la inteligencia humana" - Carl Sagan (Booket).

2- "Últimos testigos de la segunda guerra mundial" - Svetlana Alexievich (Debate).

3.- "Como odiar" - José Madero Vizcaíno (Castellanos Editores).

4.- "Detox emocional: Como sacar de tu vida lo que te impide ser feliz" - Silvia Olmedo (Planeta).

Fuente: Librería Gandhi.

PORTUGAL

Ficción:

1.- "4 3 2 1" - Paul Auster (Edições Asa).

2.- "Silêncio" - Shusaku Endo (Dom Quixote).

3.- "História de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar" - Luis Sepúlveda (Porto Editora).

4.- "Larga quem não te agarra" - Raul Minh'alma (Manuscrito Editora).

No ficción:

1.- "O Livro do Hygge" - Meik Wiking (IN).

2.- "A Doença, o Sofrimento e a Morte Entram num Bar" - Ricardo Araújo Pereira (Tinta da China).

3.- "Fátima - Milagre ou construção?" - Patrícia Carvalho (Ideias de Ler).

4.- "365 Dias com Saúde" - Cátia Antunes (Edições Chá das Cinco).

Fuente: Libraría Bertrand.

REINO UNIDO

Ficción:

1.- "The Nowhere Man" - Gregg Andrew Hurwitz (M Joseph)

2.- "Behind Her Eyes" - Sarah Pinborough (HarperCollins)

3.- "The Essex Serpent" - Sarah Perry (Serpent's Tail)

4.- "A Family Secret" - Josephine Cox (HarperCollins)

No ficción:

1.- "Five on Brexit Island" - Bruno Vincent (Quercus)

2.- "Climate Change" - HRH The Prince of Wales, Tony Juniper & Emily Shuckburgh (M Joseph)

3.- "Hello, is This Planet Earth?" - Tim Peake (Century)

4.- "Five Give Up the Booze" - Bruno Vincent (Quercus)

Fuente: The Sunday Times.