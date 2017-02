Rachel Keller :"Las series de superhéroes siguen siendo especiales"

Londres, 10 feb (EFE).- La actriz estadounidense Rachel Keller, una de las protagonistas de la esperada "Legión", la última serie basada en el universo de los X-Men, liderada por Dan Stevens, cree que las "series sobre superhéroes siguen siendo especiales y muy importantes".

"Sabía que había películas y series sobre superhéroes, pero no sabía que estaban tan de moda hasta que fui a Comic-Con (convención internacional de cómics de San Diego). Me fui de allí sabiendo perfectamente por qué son tan especiales y tan importantes las series así, y sabiendo a quién iba dirigida la nuestra", relata Keller en una entrevista con Efe en Londres.

"Y creo que nosotros lo hacemos por esa gente que se siente diferente, esa gente que siempre se ha sentido así y que es diferente del resto", añade la joven actriz.

En "Legión", que se estrena en España el próximo lunes (FOX), Keller (Minnesotta, 1992) vuelve a trabajar con el guionista y director Noah Hawley, con quien ya coincidió en la exitosa "Fargo", la serie que la catapultó a la fama y en la que daba vida a Simone Gerhardt .

"En cuanto supe que iba a haber una serie de Marvel que iba a dirigir Noah Hawley, dije: 'Quiero estar ahí, quiero actuar ahí'. A Noah lo seguiría al fin del mundo", cuenta Keller a Efe en un lujoso hotel de la capital británica.

"Trabajamos juntos en 'Fargo', aunque no sabía si él me conocía", dice, entre risas, la actriz. "No estaba mucho en el set, estaba haciendo otras cosas. Él, como creador, pone las ideas y luego deja que el barco navegue solo. Si soy sincera, me sentí honrada de que me llamaran para hacer una prueba para 'Legión'", añade.

"Legión" es la última serie basada en los personajes de cómic de la factoría Marvel y DC. En ella, Keller, que, pese a su corto recorrido en el mundo de la interpretación, ha participado en series de renombre como "El mentalista" o "Supernatural", además de la mencionada 'Fargo', da vida encarna a Syd Barrett, una joven independiente que sufre de un trastorno antisocial de la personalidad.

"Syd es muy familiar, aunque se siente un poco como una forastera. Es alguien único y especial, que está en un momento de su vida en el que las cosas que dicen de ella le afectan mucho", cuenta.

"Luego se enamora, y cuando una persona tiene esa sensibilidad, enamorarse es algo único e irrepetible", relata Keller, que asegura que los desafíos que encontró a la hora de dar vida al personaje "se convirtieron en inspiraciones".

"Todos mis desafíos se convirtieron en inspiraciones. Intenté no estar mal, no estar frustrada, y cuando me sentía así, decidí aceptarlo, abrazar ese momento y que eso me ayudara. Y, a partir de ahí, crecer y mejorar", afirma la actriz.

"Legión", basada en el famoso cómic de Marvel escrito por Chris Claremont e ilustrado por Bill Sienkwiecz, cuenta la historia de David Xavier Haller, un hombre de algo más de 30 años internado en centros psiquiátricos desde joven y con un diagnóstico de esquizofrenia.

En la serie el encargado de interpretar a Haller es Dan Stevens, el Matthew Crawley de "Downton Abbey", que cambia totalmente de estilo, del clasicismo a la ciencia ficción en esta nueva producción.

Haller, que pasa el tiempo junto a su amigo Lenny (Aubrey Plaza), se dará cuenta de que las voces y las visiones que sufre no son en realidad una enfermedad, sino un poder. La rutina de David la rompe Syd, una nueva paciente, por la que empezará a sentir una atracción que le hará replantearse su situación.

"Syd se acaba convirtiendo en algo similar al ángel de la guarda de David, una fuerza positiva que le ayuda mucho. Los dos emprenden un viaje juntos y más tarde se dan cuenta de cómo ese poder de David les puede ayudar", narra Keller.

"Creo que la elección de Dan no puede ser más acertada. Es un grandísimo actor y soy su fan número uno. No sabía que era una persona tan sensible y tan amorosa; fue maravilloso trabajar con él", sostiene.

"Legión" es un "drama surrealista, una serie que enseña a los jóvenes sobre el fortalecimiento personal, la ayuda al prójimo, el amor, la diversión. Es, además, llamativa y original; algo que no se ha visto nunca antes. Es una experiencia y estoy convencida de que a la gente le va a encantar", asegura, Keller, que parece, en efecto, plenamente convencida de ello.