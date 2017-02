La orquesta Santa Cecilia recuerda en Alcobendas a Frank Sinatra

Alcobendas, 10 feb (EFE).- La orquesta Santa Cecilia va a ofrecer el 18 de febrero el concierto 'Frank Sinatra y amigos', una cita que se celebrará en el Centro de Arte Alcobendas con el fin de recordar los mejores temas del artista y de otros cantantes de estilos similares, como Paul Anka y Nat King Cole, entre otros.

El concierto, que comenzará a las 19.30, estará dirigido por Claudio Constantini.

Entre otros temas la orquesta Santa Cecilia interpretará "Strangers in the night", "Fly me to the moon", "That's life" y "I got you under my skin", de Frank Sinatra; junto a "I miss you so", de Paul Ankam; "Mona Lisa", de Nat King Cole; y "Woman in love", de Barbara Streisand.

También interpretarán grandes éxitos de artistas nacionales como Julio Iglesias, del que recuperarán "Lo mejor de tu vida" y "Que no se rompa la noche"; y otros latinos como "Si nos dejan", de Luis Miguel.

Las entradas para el concierto ya están a la venta a través de internet y de las taquillas municipales a partir de 15 euros.

Además, a las 13 horas se celebrará un ensayo didáctico al precio de un euro.