Marta Pérez busca en Gante la mínima para el Europeo en pista cubierta

Soria, 10 feb (EFE).- La campeona de España de 1.500 metros al aire libre, la soriana Marta Pérez, buscará la mínima este sábado en un encuentro en Gante (Bélgica) con el fin de conseguir el pasaporte para el Europeo en pista cubierta, en una temporada donde su principal objetivo es defender su actual título nacional.

Pérez recibió anoche, por segundo año consecutivo, el premio a la mejor deportista soriana de 2016, concedido por unanimidad por la Asociación Soriana de la Prensa Deportiva (ASPD) en reconocimiento a la "sobresaliente" temporada que realizó el pasado año cuando consiguió la medalla de oro en 1.500 metros lisos en el Campeonato de España al aire libre.

La atleta sostuvo, en declaraciones a Efe, que con 23 años se ha planteado esta temporada intentar ir al Europeo en pista cubierta que se celebrará a primeros de marzo en Belgrado (Serbia) y, para ello, participará mañana en un encuentro en Gante (Bélgica) para conseguir la mínima, y en el Campeonato de España de pista cubierta, que será el siguiente fin de semana.

Pérez explicó que saldrá a ritmo de mínima en los 1.500 metros de Gante, y señaló que, de cara a la temporada al aire libre, el Campeonato de España es su objetivo más importante, aunque también intentará meterse en el Mundial, si consigue una mínima que ha calificado de "complicada".

La mínima exigida es 4:06 y Pérez tiene actualmente en su poder 4:10.

"El objetivo es por lo menos hacer marca personal, 4:08 o 4:07", puntualizó la atleta, quien sobre todo quiere centrarse en esta temporada en defender el título en los 1.500 metros al aire libre del Campeonato de España.

"Es verdad que se va diferente cuando has ganado el año pasado, que cuando no, pero más que presión, a lo mejor es un aliciente, y hay que saberlo gestionar", refirió.

Pérez avanzó que cuando termine la carrera de Medicina quiere centrarse en cuerpo y alma durante una temporada o dos al atletismo porque ahora, aunque están obteniendo buenos resultados, no le está dedicando todo el tiempo que le gustaría.

"Entreno todos los días tres horas pero en teoría debería estar doblando dos o tres días", detalló la soriana, quien reconoció que le cuesta más en invierno que en verano conseguir llegar a su mejor estado de forma.

La atleta sostuvo que lleva tres semanas que tiene buenas sensaciones y ha competido bien, pero también que tiene cierta incertidumbre porque en Navidad y principios de enero no estuvo fina.

"No tengo muy claro como estoy de forma y hasta que no compita una carrera fuerte, no lo sabré. Es verdad que competí el otro día en Madrid y pensé que me iba a salir mucho peor y me encontré muy bien, hice buena marca y me dio mucha confianza", aseguró.