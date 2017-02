Lin-Manuel Miranda interpretará "How Far I'll Go" en la gala de los Óscar

Los Ángeles , 10 feb .- El artista de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda actuará en la gala de los Óscar interpretando en directo "How Far I'll Go", su canción nominada a los premios de la Academia de Hollywood y que pertenece a la banda sonora de la película "Vaiana".

Por medio de un comunicado oficial, la institución que organiza los galardones más importantes del cine informó que Miranda se presentará acompañado de la actriz Auli'i Cravalho.

También se subirá al escenario del Teatro Dolby de Los Ángeles el músico John Legend, que participó como actor secundario en "La La Land" y que defenderá las dos canciones nominadas al Óscar de esta cinta: "Audition (The Fools Who Dream)" y "City of Stars".

Asimismo, Justin Timberlake cantará el tema "Can't Stop the Feeling" del filme "Trolls", mientras que Sting abordará "The Empty Chair" del documental "Jim: The James Foley Story"

La 89ª edición de los Óscar, que contará con Jimmy Kimmel como maestro de ceremonias, se llevará a cabo el 26 de febrero.

El musical "La La Land", con catorce candidaturas, parte como la gran favorita para estos galardones seguida de las cintas "Moonlight" y "Arrival", con ocho nominaciones cada una.