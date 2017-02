Garitano: "El Athletic es un equipo muy fuerte, especialmente en casa"

A Coruña, 10 feb (EFE).- El entrenador del Deportivo, Gaizka Garitano, ha destacado este viernes que su próximo rival, el Athletic de Bilbao, es "un equipo muy fuerte, especialmente en casa", un escenario donde el conjunto coruñés tratará de conseguir este sábado su primera victoria de la temporada a domicilio.

"El Athletic solo ha perdido allí contra el Barcelona. Es un equipo muy fuerte, especialmente en casa. San Mamés es difícil y vamos con ganas, con necesidad y con todo lo que hace falta para sacar un buen resultado", indicó el preparador blanquiazul en rueda de prensa.

Garitano se reencontrará con el equipo con el que se formó como futbolista, por lo que para él es un "sitio especial" y "un placer" volver a San Mamés, un campo "inmejorable para ganar", algo que necesita el Deportivo.

"Necesitamos puntos y no hemos jugado desde hace dos semanas. Estamos con hambre y esa hambre nos debe servir para demostrar en el campo que queremos ganar. Quiero que al equipo se le vean esas ganas de ganar, esa necesidad", comentó.

El técnico del Deportivo, que acumula más de 20 partidos sin ganar a domicilio en Primera División (entre Eibar y Dépor), explicó que en San Mamés "el partido se hace largo" por cómo es el Athletic.

"Algunos partidos los ha empezado perdiendo, pero los remonta. Tiene algunos futbolistas muy fuertes, tiene rachas de 15 o 20 minutos muy fuertes, en las que te meten debajo de la portería y ahí es donde tenemos que defender bien", arguyó.

Además, el conjunto vasco explota las acciones de estrategia porque cuenta con "cuatro o cinco de los mejores rematadores de la Liga a balón parado" y advirtió de que, además, tiene jugadores "más altos" que el Deportivo.

"Cuando juegas, tienes que poner en la balanza perder algunas cosas por ganar fuerza y altura o al revés, perder fuerza y altura por ganar otras cosas", matizó.

Para lograr la primera victoria fuera de casa como entrenador del Deportivo, Garitano, quien recordó que "muchas veces" el equipo ha estado "cerca de ganar"; tiene que "cambiar algunos detalles, como entrar bien en los partidos", algo que le ha lastrado en las dos últimas salidas, ante la UD Las Palmas (1-1) y el Eibar (3-1).

"Los planteamientos son los mismos en casa y fuera, pero nos está costando. Llevamos dos meses, entre las navidades, el calendario y la suspensión, que casi no hemos jugado en Riazor. Pero jugamos igual, aunque juguemos fuera, no tiene que ser un hándicap. Es lo mismo", precisó.

El técnico admitió que el equipo no está "a la altura de la afición" que tiene y sale "perdiendo" si se compara con ella, algo que implica también una "presión y exigencia muy alta".

"Otros equipos no tienen la misma exigencia que nosotros teniendo las mismas posibilidades, pero eso no es malo, porque a nosotros nos obliga a estar a una altura más alta. Hay que saber llevarlo y no debe ser una queja", zanjó.