Fiscal del 9N: "Ni recibí indicaciones del Gobierno ni lo habría consentido"

Barcelona, 10 feb (EFE).- El fiscal del caso del 9N Emilio Sánchez Ulled ha garantizado hoy que a lo largo del proceso contra el expresidente catalán Artur Mas no ha recibido ningún tipo de "indicaciones" por parte del Gobierno, y ha advertido de que, si hubiera sido así, no las habría "consentido".

En la conclusión de su informe final, Sánchez Ulled ha querido dar "explicaciones" de la actuación de la Fiscalía, ante las "referencias institucionales" que desde la Generalitat han cuestionado que el juicio del 9N fuera democrático: "Ya está bien de todo lo que se está organizando alrededor de este acto".

"Este juicio también es democracia, porque la democracia es muchas más cosas de las que se han dicho aquí", ha proclamado el fiscal, tras asegurar que cuando fue designado para el 9N la entonces fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, le pidió un examen "riguroso y técnico" del caso, aunque eso significara su archivo.

Para el fiscal, el juicio por la consulta, que hoy quedará visto para sentencia, "no es un ataque político ideológico", tras lo que ha exigido que no se contraponga "democracia y Estado de derecho", porque eso convertiría el sistema democrático en "quebradizo y peligroso".

"He tenido la sensación de que en ciertos momentos estaba presenciando una batalla entre demócratas y leguleyos", ha confesado Sánchez Ulled, que ha subrayado que es falso que la Fiscalía dependa del Gobierno y ha garantizado que el tribunal que juzga a Mas será tan democrático "si condena como si absuelve".

"La Fiscalía no depende del Gobierno, no hemos recibido ninguna indicación que viniera de allí, me veo obligado a decir que no", ha insistido Sánchez Ulled, que ha apuntado: "A partir de ahí, que se lo crean o no, me da igual".

Entre murmullos del público y de los propios acusados, lo que ha llevado al presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, a imponer silencio, el fiscal ha argumentado que las reticencias de la Fiscalía Superior de Cataluña a presentar una querella contra Mas se enmarcan en "los debates internos" del ministerio público.

En ese sentido, ha argumentado que cuando la Fiscalía adopta una decisión, esta es la que mantiene unánimemente el ministerio público, de la misma forma en que una sentencia no se cuestiona por la existencia del voto particular de uno de los magistrados.

El fiscal ha precisado que en este juicio "perturbador" y de gran "trascendencia pública y mediática" ha evitado entrar a valorar las declaraciones efectuadas por los acusados fuera de la sala de vistas. "Yo no soy periodista, ni tertuliano ni columnista", ha remachado.