Fiscal general: España ha vencido a la lacra del terrorismo de ETA con la ley

Valencia, 10 feb (EFE).- El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha defendido hoy que España ha vencido "a la lacra del terrorismo de ETA" con la "única herramienta, la ley" y ha resaltado la importancia de quienes como el profesor Manuel Broseta, asesinado por la banda terrorista, dieron su vida por el sistema democrático.

Maza se ha manifestado así hoy en Valencia, donde ha presidido la entrega de los XIX Premios Estudios Jurídicos de la Fundación Manuel Broseta, y de la Medalla al Mérito al Servicio a la Abogacía a título póstumo al profesor y jurista valenciano, cuando se han cumplido 25 años de su asesinato por ETA.

Ha señalado que hoy, que se puede afirmar que "están vencidos, derrotados los que le mataron tan miserablemente y de manera tan cobarde", hay que recordar que "su vida, como la de otros, fue la ofrenda mejor que pudieron hacer a nuestro Estado de derecho".

"No nos damos cuenta suficientemente de hasta qué punto este país ha sido capaz de vencer a una lacra como el terrorismo y derrotar el terrorismo de ETA solo con las fórmulas y aplicando los mecanismos del Estado de derecho", ha afirmado.

Maza, en su primer acto institucional fuera de Madrid desde su nombramiento, ha resaltado que "aquí no ha habido como en otros lugares reacciones histéricas, no ha habido Guantánamos, no se ha acudido a recortes legales de una radicalidad importante".

"Aquí, el Estado, las instituciones, el pueblo español, poco a poco, lentamente, ha costado años y muchos sacrificios y vidas, pero al final ha derrotado al terrorismo y lo hemos derrotado con la única herramienta, con la ley", ha agregado y ha valorado la importancia de recordar "lo que ha significado Manuel Broseta y los que dieron la vida por el país y por el sistema democrático".

Manuel Broseta Dupré ha recogido la medalla otorgada a título póstumo a su padre, a quien ha definido como una persona avanzada, reflexiva, dialogante y divertida, además de destacar que era "muy exigente y perfeccionista y no toleraba la mediocridad", que era un "demócrata convencido" y un defensor de las autonomías como "herramienta para integrar las diferencias".

Antes, la Fundación Manuel Broseta ha entregado a Elena Gutiérrez el Premio Estudios Jurídicos, patrocinado por la Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación y dotado con 3.000 euros, por el trabajo "El Derecho Penal del Riesgo Corporativo: Los compliance programs como presupuesto de responsabilidad penal de las personas jurídicas tras la Ley Orgánica 1/2015".

Maza, que ha alabado la investigación y "brillantez" de la joven de 24 años, ha dicho que la responsabilidad de las personas jurídicas está "estrechamente vinculada" con la figura del fiscal investigador, "que tantas ventajas puede reportar al sistema penal en lo que supone agilización de la investigación de los procedimientos".

"La colaboración de las empresas y sociedades en prevención del delito, o más aún, la alianza de esas empresa y sociedad luego en el descubrimiento e identificación y autores y castigo de los que han cometido delito, pasa necesariamente por un fiscal investigador", ha concluido.