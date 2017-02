Esperanza Aguirre echa de menos la presencia de Aznar en el congreso del PP

Madrid, 10 feb (EFE).- La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha reconocido hoy que echa de menos la presencia del expresidente de honor del partido José María Aznar en el 18 congreso nacional.

"Sí, la verdad es que sí", ha respondido Aguirre al ser preguntada por los periodistas por si echa en falta al expresidente de honor en el congreso que desde hoy hasta el domingo reúne a más de tres mil compromisarios en la Caja Mágica, de Madrid.

En cualquier caso, ha dicho que cree que a Aznar no le habría gustado asistir al congreso. "Le vi ayer y me dijo que no iba a venir", ha añadido.

Sobre la enmienda planteada por su mano derecha en el Ayuntamiento de Madrid, el concejal Íñigo Henríquez de Luna, para limitar gradualmente la acumulación de cargos en el partido, ha reconocido que no la comparte.

"Estoy de acuerdo con muchas (enmiendas), pero no con ésta", ha admitido.