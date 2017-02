Daniel Lanois, emblemático productor de U2, tocará en Madrid el 28 de marzo

Madrid, 10 feb (EFE).- Daniel Lanois, compositor y productor de álbumes emblemáticos como "The Joshua Tree" (1987) o "Achtung Baby" (1991) de U2, ofrecerá un concierto el próximo 28 de marzo en Madrid, ha anunciado hoy la promotora del mismo.

Esta actuación del artista canadiense, quien solo ha tocado en España en un festival barcelonés en 2015, tendrá lugar en el Teatro Lara y supondrá su debut en la capital, como uno de los platos fuertes del ciclo SON Estrella Galicia.

Sus responsables han anticipado que en Madrid mostrará "un solo show instrumental con despliegue de visuales que no dejará indiferente a los asistentes".

Canciones de estructura más tradicional se combinan con fórmulas más transgresoras en su obra, abierta a todo tipo de influencias (pop, dub, cajún, ambient y electrónica), según muestran los 20 álbumes que jalonan su discografía, desde "Arcadie" (1989) a "Goodbye to language" (2016).

Especial relumbre tiene su trayectoria como productor, avalada por tres premios Grammy al mejor disco y títulos como "The Unforgetable Fire" (1984) y "All That You Can't Leave Behind" (2000), también para U2, "So" (1986) para Peter Gabriel o "Time Out Of Mind" (1987) para Bob Dylan.