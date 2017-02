Dani Sordo lamenta la distracción que le hizo perder mucho tiempo

Redacción Deportes, 10 feb (EFE).- El piloto cántabro Dani Sordo (Hyundai i20 Coupé WRC) lamentó este viernes la distracción que tuvo en la segunda jornada del Rally de Suecia y que le costó veinte segundos, lo que le ha dejado en séptima posición de la clasificación general.

"Tuvimos un buen bucle matutino, en términos generales. El coche funcionaba bien y estaba disfrutando de los tramos. El único problema real que tuvimos fue en el TC4 (Svullrya) donde me distraje y me salté una horquilla. Perdimos mucho tiempo y no pude volver a coger el ritmo", resumió en unas declaraciones facilitadas por su equipo.

El piloto explicó que, como esperaba, las condiciones "no fueron fáciles por la tarde", por lo que decidieron no arriesgar.

"Era difícil mantener el coche en las trazadas, y me faltaba un poco de confianza", añadió Sordo, para quien el tramo final, en la oscuridad, "fue especialmente difícil", por lo que prefirieron correr "con seguridad".

"Estas especiales son rápidas y divertidas de conducir, por lo que estoy deseando volver al volante de nuestro i20 Coupé WRC mañana", concluyó el cántabro.