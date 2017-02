Consejo de Europa enviará observadores a referendo turco,según partido alemán

Estambul, 10 feb (EFE).- El copresidente del partido alemán La Izquierda (Die Linke), Bernd Riexinger, anunció hoy que el Consejo de Europa enviará un grupo de 30 observadores al referéndum constitucional turco, previsto para el próximo 16 de abril.

Una delegación del Die Linke acudió a Estambul para mostrar solidaridad con los diputados detenidos del prokurdo e izquierdista Partido Democrático de los Pueblos (HDP), tercera fuerza en el Parlamento turco, del que 27 de sus 59 parlamentarios han sido detenidos en los últimos tres meses, y 12 de ellos permanecen en prisión preventiva.

"Se ha creado una comisión de 30 personas para seguir el referéndum. Los observadores deberán seguir todas las instituciones", declaró Riexinger.

El HDP también indicó en un comunicado que el Consejo de Europa, una organización paneuropea que vela por los derechos humanos y la democracia, mandará observadores a la consulta popular en la que se decidirá si Turquía adopta un sistema presidencialista.

La delegación intentó visitar a los colíderes del HDP, Selahattin Demirtas y Figen Yüksekdag, en prisión preventiva desde el pasado 4 de noviembre, pero las autoridades no permitieron el encuentro en la cárcel.

"La detención de Demirtas, Yüksekdag y otros miembros del Parlamento no es aceptable. No nos dejan contactar con ellos de ninguna forma. No podemos aceptarlo. Es un deber crear opinión pública en Europa para liberar a los diputados", dijo Bernd Riexinger en una rueda de prensa en la sede del HDP en Estambul.

Andrej Hunko, diputado del Die Linke, también se mostró en contra del referéndum constitucional que podría convertir Turquía en un sistema presidencial, donde el presidente ostente todo el poder ejecutivo.

"En nombre de la democracia, decimos 'no' (al cambio constitucional). Y planeamos mandar una delegación a Turquía para que siga el proceso electoral", añadió.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, firmó hoy la propuesta del Parlamento para convocar un referéndum, paso necesario para poder convocar el plebiscito en un plazo de 60 días.

Por otro lado, la delegación alemana criticó la respuesta de la Unión Europea (UE) a la purga del gobierno turco tras el fallido golpe de estado del 15 de julio.

"Se detiene a periodistas, se presiona a los medios críticos, se expulsa a jueces y funcionarios. Si seguimos negociando con ellos es solo por un motivo: el acuerdo de refugiados", dijo Riexinger.

Añadió que "Erdogan ha amenazado a la canciller alemana (Ángela Merkel) con abrir las fronteras si ella ocupa una posición demasiado crítica".

Asimismo consideró que "es lamentable que esto ocurra. Die Linke siempre ha criticado el sucio negocio de este acuerdo. Creemos que era un error, la UE tenía otras posibilidades para acoger a los refugiados".