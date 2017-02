Calvin Klein celebra la diversidad de EEUU con una ecléctica colección retro

Nueva York, 10 feb (EFE).- El nuevo diseñador de Calvin Klein, Raf Simons, debutó hoy en la pasarela neoyorquina con una ecléctica colección de ropa retro para hombre y mujer, con la que celebra la diversidad de estilos y culturas de la moda estadounidense.

El plástico y las transparencias fueron los protagonistas de esta colección, una de las más esperadas en la Semana de la Moda de Nueva York, en la que Simons experimentó con diferentes materiales y utilizó una impactante combinación de colores, con diseños que evocan épocas pasadas.

Algunas de las prendas fetiche fueron gabardinas impermeables y abrigos de terciopelo recubiertos de una capa de plástico brillante (denominado vinilo o plástico PVC), una tendencia de aire futurista asociada a la época de los años 60 y 70.

También llamó la atención la mezcla de mangas de estilo deportivo ("sportswear") con telas transparentes en una sola pieza, así como los abrigos con estampados que recuerdan a las colchas antiguas de estilo "patchwork".

El diseñador belga -que hasta octubre de 2015 fue el director creativo de Christian Dior- aderezó el desfile con vestidos con plumas envueltos con PVC, abrigos de lana rectos y de doble botonadura, camisas abotonadas con cuello de tortuga, y con el uso colores brillantes y saturados como el turquesa, el amarillo, el naranja, el rosa y el fucsia.

La nueva colección de Calvin Klein, denominada "Parade", busca acentuar el atractivo sexual con vestidos de mujer con corte debajo del pecho que dejan ver parte de los senos, y americanas con hombreras anchas y camisas de tela transparente para los hombres.

Tampoco faltaron los clásicos trajes a medida de un solo color y las prendas de tejido vaquero, que vistieron tanto modelos femeninos como masculinos.

En cuanto al calzado, destacan las botas "cowboy" de dos colores, inspiradas en el Oeste americano y los tacones en punta con trozos de tela en forma de ala en la parte trasera.

"Esta colección refleja el ambiente que nos rodea (...) Toda esa gente con diferentes estilos y formas de vestir. El futuro, el pasado, el art déco, la gran ciudad, el oeste americano...es una mezcla de todas estas cosas", explicó el diseñador en un comunicado.

"No se trata de una sola época o de un look concreto. Es la combinación de diferentes individuos y personalidades, como Estados Unidos en sí mismo. Representa la belleza única y lo emocionante de este país", añadió.

Raf Simons cerró con la canción "This is not America" de David Bowie este desfile, en el que estuvieron presentes las actrices Sarah Jessica Parker, Gwyneth Paltrow, Julianne Moore, Millie Bobby Brown o la directora Sofia Coppola.

Además, el diseñador animó a los asistentes a acudir al evento vestidos con pañuelos blancos en apoyo a una campaña que defiende la unidad y la inclusión.

La colección "Parade", la primera creación de Simons para Calvin Klein, no solo es un homenaje al país que le acoge, sino que define su visión para transformar y reinventar la marca, que espera alcanzar los 10.000 millones de dólares en ventas globales para 2020.