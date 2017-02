Yeray: "Con esos cinco años notas que el club confía mucho en ti"

Lezama , 9 feb .- Yeray Álvarez valoró este jueves en Lezama que los cinco años por los que ha renovado con el Athletic Club, con el que rubricado un acuerdo para seguir hasta 2022, le demuestran que la entidad bilbaína "confía mucho" en él.

"Con esos cinco años notas que el club confía mucho en ti", dijo Yeray en una rueda de prensa con motivo de esa renovación en la que valoró el trato que le han dado tanto el club como su presidente Josu Urrutia desde que se conoció el cáncer testicular del que fue operado el 27 de diciembre.

"Cuando ocurrió eso, el presi me dijo que de la renovación no iba a cambiar nada, que estuviese tranquilo", se congratuló, manifestándose "muy contento" por un nuevo contrato que "ya estaba hablado" con el club antes de su enfermedad.

"Para mí es muy grande renovar por este club en el que me he formado desde pequeño. Estoy muy contento aquí, con mis compañeros, con los aficionados y el apoyo que he tenido estos meses. Lo valoro mucho y estoy muy contento", confesó.

El joven y bravo central de Barakaldo, con 22 años recién cumplidos, ha reparado en lo "muy rápido" que le ha ido sucediendo las cosas desde que en verano fuese ascendido al primer equipo.

"Todo ha ido muy rápido, desde la enfermedad hasta la renovación. Desde empezar aquí, tener continuidad en el equipo, de repente lesionarte, de repente volver a aparecer, de repente tener una enfermedad, de repente volver al de un mes otra vez ... la verdad es que todo ha pasado muy rápido. Pero, bueno, todo te hace aprender", reflexionó.

Lo último que ha vivido Yeray antes de la renovación es su regreso a los terrenos de juego una vez superada su enfermedad, una vuelta que llevó a cabo el sábado último en el Camp Nou y frente al FC Barcelona con una actuación a la altura de su destacado rendimiento en los 17 partidos anteriores disputados.

"Me encontré bien. Físicamente sí que al final del partido notaba ya cansando, las piernas te pesan, es un equipo muy bueno que te exige físicamente, pero yo la verdad es que encontré bien", se congratuló un rendimiento que le sorprendió hasta a él.

"Ya dije que mis sensaciones en el campo eran buenas. Y no me equivoque, en el campo siguieron siendo buenas. Aunque la verdad es que te sorprende que estés tan bien, tan a gusto", confesó.

Sobre su renovación, asumió que en el fútbol de ahora "las cantidades" para las rescisiones de contrato "sí suelen ser altas", en el caso de otros jóvenes del Athletic que despuntan mucho mayores que los 30 millones de euros que contempla su cláusula, pero desveló que sobre ese asunto: "no controlo mucho".

En ese sentido, asegura que no piensa en las posibles ofertas de equipos interesados de las que se ha hablado. "No pienso nada en eso, todo lo que salga ahí esta pero yo estoy muy bien aquí", zanjó.

Sí consideró "una satisfacción" que el seleccionado nacional, Julen Lopetegui, desvelase que estaba siguiendo su evolución. "Es una satisfacción para ti que el entrenador de la selección de España digas esas cosas", se felicitó.

Yeray, por otro lado, aseguró que para él "obviamente si que sería bueno" que Ernesto Valverde continúe la próxima temporada como entrenador del Athletic. "Estoy muy a gusto con él. Ha sido la persona que me ha hecho subir arriba y estar donde estoy. Tanto yo como para mis compañeros estamos a muy a gusto con él", añadió.

No obstante, el central vizcaíno cree que "no afecta para nada" que no se sepa aún si Valverde continuará o no la próxima temporada. "Cuando el club y él lo decidan tomarán la decisión, a nosotros no nos afecta para nada", aseguró.

Sobre el partido liguero del sábado ante el Depor en San Mamés, Yeray asume que el Athletic necesita la victoria para no descolgarse de los puestos europeos. "Sabemos que el sábado necesitamos ganar. El Depor va ahí abajo y esta necesitado también, pero necesitamos los puntos. En casa estamos bien y fuera no tanto y necesitamos ganar", resumió la sensaciones del vestuario bilbaíno.